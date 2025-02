L’interdiction des cigarettes électroniques PUFF bien accueillie à La Réunion

Partager :

Le Parlement vient d’adopter définitivement l’interdiction des PUFF, les cigarettes électroniques jetables. Jugées dangereuses pour la santé des plus jeunes et pour l’environnement, les PUFF vont disparaître, au profit certain des cigarettes électroniques rechargeables.

Après la Belgique, la France devient le deuxième pays européen à interdire les cigarettes PUFF. Ces cigarettes électroniques jetables sont non seulement néfastes pour la planète, car dotées d’une batterie au lithium, mais également pour les jeunes. Une loi pour protéger les jeunes et la planète Les PUFF, mises en vente en 2021, sont accusées de provoquer la dépendance et d’inciter les adolescents au tabagisme. 15% des 13-16 ans en ont déjà consommé et 47% d’entre eux indiquent qu’elles ont été leur premier accès à la nicotine, selon une enquête BVA. Par son vote jeudi 13 février, le Sénat permet l’adoption définitive de l’interdiction des cigarettes électroniques jetables. Cette demande avait été formulée dans le cadre d’une proposition de loi portée par des parlementaires écologistes, en novembre 2023. Une mesure comprise à La Réunion La Réunion n’est pas épargnée par le phénomène PUFF. Interrogés, les Réunionnais semblent accueillir positivement cette nouvelle interdiction. L’argument de la santé et de la tentation pour les jeunes revient le plus souvent. " Je pense que c’est bien, parce que ça peut vite détériorer une santé ", estime une jeune fille. Un jeune homme insiste sur le risque d’incitation pour les jeunes et sur celui de l’impact environnemental des piles au lithium. Regarder le reportage de Réunion la 1ère : Les cigarettes PUF non rechargeables interdites à la vente. Les commerçants ont anticipé l’interdiction Du fait de la durée de l’examen de la proposition de loi pour l’interdiction des PUFF, les professionnels ont pu se préparer à cette mesure, et n’ont donc pas renouvelés leurs stocks. Pour Patrick Nouveau, commerçant, seul l’argument environnemental tient. Lui vendait essentiellement des PUFF sans nicotine. Il estime qu’elles étaient au contraire une alternative à la cigarette, pour éviter que les jeunes ne tombent dans le tabagisme. Les fabricants ont d’ores et déjà trouvé la parade et commercialisent des PUFF rechargeables, dont seul le réservoir se jette. Une fois l’interdiction en vigueur, la vente non-autorisée de cigarettes électroniques jetables pourra être sanctionnée d’une amende allant jusqu’à 100 000 euros.

