L’ordination épiscopale de Mgr Pascal Chane-Teng, nouvel évêque de La Réunion, aura lieu le 15 octobre

L’ordination épiscopale de Mgr Pascal Chane-Teng, aura lieu le 15 octobre prochain au stade de La Redoute, à Saint-Denis. Mgr Pascal Chane-Teng est le nouvel évêque de La Réunion, il succède à Mgr Gilbert Aubry.

LP / JCTS •

La date est désormais connue. L'ordination épiscopale de Mgr Pascal Chane-Teng, aura lieu le 15 octobre, à 14h30. Durant ce rite, le prêtre devient évêque.

Au stade de La Redoute, comme Mgr Aubry

Mgr Pascal Chane-Teng, nouvel évêque de La Réunion, succède à Mgr Gilbert Aubry. L’ordination aura lieu au stade de La Redoute à Saint-Denis, le lieu même où Mgr Gilbert Aubry a été ordonné évêque il y a 47 ans, le 2 mai 1976. Mgr Gilbert Aubry était alors le premier évêque réunionnais, mais aussi le plus jeune évêque de France.

Un parcours universitaire

Agé de 52 ans, Mgr Pascal Chane-Teng est originaire de Saint-Pierre. Il a fait ses études de collège et de lycée au Tampon où il a décroché un bac littéraire. Il a ensuite suivi des études de droit à l’université d’Aix-en-Provence, puis de Clermont-Ferrand.

En 1989, Pascal Chane-Teng obtient une maîtrise en droit public, puis en droit privé en 1994, avant d’entamer une spécialisation en droit des affaires. Il détient également une licence d’Histoire de l’Art.

Entre l’Hexagone, La Réunion et Rome

Pascal Chane-Teng fera sa propédeutique et son premier cycle de séminaire de 1998 à 2000, à La Réunion. Son second cycle de quatre ans aura lieu à Bayonne. En novembre 2003, il est ordonné diacre à Biarritz. De retour à La Réunion, il est ordonné prêtre à 33 ans, le 15 août 2004. En 2007, il devient vicaire à la paroisse de Saint-Benoît.

Entre 2008 et 2010, Pascal Chane-Teng obtient un diplôme universitaire sur les religions et les cultures à l'université grégorienne à Rome. Entre 2010 et 2012, il décroche une licence canonique en missiologie, toujours à Rome.

Prêtre au Tampon, Saint-Denis et Sainte-Marie

En 2012 et 2013, il revient administrer la paroisse Saint-François d'Assise au Tampon. Entre 2013 et 2017, il sera curé de la paroisse Notre-Dame de la Délivrance à Saint-Denis. Enfin, depuis 2017, il était le curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Sainte-Marie.

D’autres fonctions

Mgr Pascal Chane-Teng est, entre autres, vicaire général, secrétaire du conseil presbytéral, membre du groupe de dialogue interreligieux, coordinateur des messes du nouvel an chinois et des messes pour les ancêtres d'origine chinoise. Il intervient également à l'université de La Réunion sur le thème de la religion populaire chinoise.