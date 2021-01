La 5ème édition des Nuits de la lecture du 21 au 24 janvier

La Nuit de la lecture 2021 s'est adaptée à la crise sanitaire. Des évènements in situ et digitaux sont au programme. Le thème choisi est "relire le monde". L'objectif est de s'évader à travers les livres.

HM / Michelle Bertil •

La 5ème édition des Nuits de la lecture débute ce jeudi 21 janvier et s'achèvera le dimanche 24 janvier. En Métropole, comme à La Réunion et dans les pays francophones les acteurs du livre se mobilisent.

Dans le contexte sanitaire actuel, le ministère de la culture a décidé de maintenir la Nuit de la lecture. L'occasion de réaffirmer la place du livre et de la lecture dans notre société.

(Re)voir le reportage de Réunion La 1ère :

5ème édition de la Nuit de la lecture

Les bibliothèques universitaires participent

Cette année, les bibliothèques universitaires participent, pour la toute première fois, aux nuits de la lecture. "La Nuit de la lecture est organisée dans trois bibliothèques, l'ISPE à Bellepierre, la BU du Tampon et le campus du Moufia", explique Joëlle Menant, directrice des bibliothèques universitaires de La Réunion.

"Relire le monde"

"La nuit de la lecture apporte du rêve, elle permet de s'évader et ça apporte du plaisir de se cultiver", raconte Joëlle Menant, directrice des bibliothèques universitaires de La Réunion. Le thème de cette année est "relire le monde", comme une invitation à découvrir ou redécouvrir d'autres horizons.

La programmation de cette 5ème édition s'est adaptée à la crise sanitaire. Plus de 50 évènements sont proposés in situ ou à distance pour ces quatre jours : des conférences, des rencontres-dédicaces, des ateliers d'écritures, une "soirée-enquête", des lectures digitales qui seront diffusées sur les réseaux sociaux, des expositions interactives et des rencontres en ligne avec certains auteurs.

Le programme de ces quatre jours est à retrouver ici.