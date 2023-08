La cantine à 1 euro dans les lycées publics de l'île, et gratuite entre le 21 et le 31 août

La Région Réunion a lancé pour cette rentrée 2023 le dispositif "Kantine à 1 euro" pour inciter les lycéens à manger davantage à la cantine. Soit des repas plus sains, moins chers, incluant des produits locaux... Pour son lancement, les repas seront gratuits dans les lycées publics du 21 au 31 août 2023.

JCTS / CF •

Ce jeudi midi, le ministre de l'Education nationale a déjeuné à la table des élèves du lycée Jean Hinglo au Port. Achard papaye, carry poulet, et au dessert fruits de saison ou fromage péi... Un menu gratuit, tous les jours du lundi 21 jusqu'au 31 août, afin de lancer le dispositif "Kantine à 1 euro" de la Région Réunion.

25% d'élèves à la cantine

La présidente de Région, Huguette Bello, qui se trouvait aux côtés de Gabriel Attal ce midi, explique que l'initiative vise à attirer davantage d'élèves vers les restaurants scolaires.

"On a remarqué qu'il n'y avait que 25% d'enfants qui mangeaient à la cantine, on espère qu'ils seront au moins 70% à un moment donné, au lieu d'aller au fast-food ou au petit bar d'en face" Huguette Bello, présidente de la Région Réunion

Pouvoir d'achat et santé publique

Car dans ces "restaurants scolaires" et non pas "cantines", souligne la présidente de Région, les élèves non seulement mangent bien, mais font faire des économies aux familles. La "Kantine à 1 euro" répond donc, selon la collectivité, non seulement à des enjeux de pouvoir d'achat, mais aussi de santé publique.

"Pour bien travailler à l'école il faut bien manger. Ca va faire faire une économie de 374 euros par enfant aux familles. J'invite les enfants à aller déjeuner à la cantine, le manger lé bon, et pendant la première semaine, jusqu'au 31 août, ça sera gratuit". Huguette Bello, présidente de la Région Réunion

Plus de produits locaux

Pour la collectivité, il s'agit aussi de mettre davantage de produits locaux dans les plateaux-repas des lycées. Plusieurs conventions ont été signées avec les filières de production locales, effectives dès cette rentrée.

Gratuité des repas du 21 au 31 août

Le dispositif "Kantine à 1 euro" a été lancé ce jeudi 17 août pour la rentrée scolaire, dans tous les lycées publics de l'île. Du lundi 21 au jeudi 31 août 2023, ces repas seront servis gratuitement dans les lycées afin d'inciter le plus de lycéens possible à franchir le pas de leur cantine.