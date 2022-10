La Caravane des Dys sillonne La Réunion pour sensibiliser sur les troubles DYS

L’association DYS Semblable organise un tour de l’île pour sensibiliser la population aux troubles DYS. Partie de Saint-Benoît ce lundi 10 octobre à 7h, la caravane des Dys sillonne La Réunion et effectue différentes haltes.

LH •

Dyslexie, dyspraxie, dysphasie font partie des troubles "DYS". Les "DYS" concernant près de 10% des enfants à La Réunion. On estime que la moitié des enfants en échec scolaire le sont plus particulièrement. De plus en plus d’enfants, de jeunes et d’adultes sont diagnostiqués.

Quels aménagements pour les DYS ?

L’association DYS Semblable tente de faire connaitre ces troubles en expliquant comment ces "dysfonctionnements" de certaines zones du cerveau peuvent impacter le quotidien. Mieux compris, ils peuvent ainsi être mieux compensés.

4ème édition de la Caravane des DYS

Depuis 2016, l’association DYS Semblable organise la Caravane des DYS, qui sillonne l’île afin de sensibiliser la population et de proposer un accompagnement aux familles. Pour sa 4ème édition, elle s’est élancée ce lundi 10 octobre, journée nationale des DYS, de Saint-Benoît à 10h.

Une première halte a été faite à Saint-Joseph, à l’école élémentaire de Saint-Joseph, puis sur le front de mer de Saint-Pierre, vers 10h45, au niveau des jardins de la plage.

La Caravane est attendue vers 13h30 à l’embarcadère de Saint-Paul, puis à 15h devant la préfecture de Saint-Denis et enfin à 16h30 à la maison de santé de Bras-Panon.