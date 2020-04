La communauté tamoule confinée pour célébrer la nouvelle année 5121

Enregistrement et préparatifs, dans le cadre du nouvel an Tamoul, du Poudjaï.

Enregistrement et préparatifs, dans le cadre du nouvel an Tamoul, du Poudjaï. • ©Jérémy Edouard

Confinés, les Tamouls de La Réunion célèbrent ce mardi 14 avril la nouvelle année 5121. La Fédération Tamoule de La Réunion appelle à une célébration à la maison. Une cérémonie, ou Poudjaï, sera diffusée sur Réunion La1ère, à 14h.

LP •