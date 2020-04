La communauté tamoule se prépare à célébrer le nouvel an 5121

C'est un passage à la nouvelle année quelque peu différent que vont vivre les tamouls de La Réunion. Avec le confinement, la Fédération Tamoule de La Réunion appelle à une célébration à la maison. Une cérémonie, ou Poudjaï, sera diffusée sur Réunion la 1ère le mardi 14 avril à 14h.

LH •

À lire aussi Le confinement renforcé à La Réunion à l’approche de grandes fêtes religieuses

Une tradition contrariée

À lire aussi Nouvel an tamoul : bonne année 5120 !

À lire aussi Le jour de l'An Tamoul au temple de Saint-Benoît

Une célébration à la maison recommandée