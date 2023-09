Le film de femmes fait son festival sur toute l'île, jusqu'au 1er octobre

Du 22 septembre au 1er octobre, la 4ème édition du Festival du film de femmes a lieu dans sept communes de La Réunion, avec des projections de fictions et documentaires du monde entier, pour la plupart gratuite. L'idée : évoquer les nombreux sujets, graves ou plus légers, autour de la condition féminine.

JCTS / NB / LM / GM •

Les amateurs du 7ème art ont rendez-vous, depuis ce vendredi 22 septembre jusqu'au 1er octobre, au 4ème Festival du film de femmes - "Le Temps des Femmes" - dans plusieurs salles de l'île. Au total neuf sites accueilleront les projections pendant la dizaine de jours à venir, dans sept communes, avec une volonté de toucher le plus de monde possible à La Réunion.

25 films sont au programme, du court-métrage au long-métrage, de la fiction au documentaire, avec un point commun, leur thème. Car tous parlent de ce sujet universel qu'est la femme, explique l'organisateur du festival, Armand Dauphin, qui se veut "engagé en matière de cinéma".

Une conférence sur le tourisme sexuel à Madagascar le 29 septembre

"On parle de plus en plus de parité, on a des langues qui se délient sur certains sujets" constate celui qui ne souhaite pas mettre à l'écart des thématiques graves comme le tourisme sexuel à Madagascar, qui fera l'objet d'une conférence le vendredi 29 septembre à 18 heures à l'hôtel Les Aigrettes à Saint-Gilles, donnée par l'avocate Me Sandratra Rakotobe.

Des films forts et des échanges

Au-delà des projections d'oeuvres telles "Mother" de Bong Joon-Ho, "La fille de Brest" d'Emmanuelle Bercot, Amparo de Simon Masa Soto, côté fictions, ou encore les documentaires "Tina" sur l'icône Tina Turner, ou encore "Marie Trintignant, tes rêves brisés", celui sur l'artiste réunionnaise Louïz, Armand Dauphin veut associer à chacun des films forts des débats, rencontres, et ateliers afin d'approfondir les thématiques et d'échanger. "Notre objectif c'est d'apporter notre petite pierre à l'édifice, pour changer les injustices et les inégalités qui concernent les femmes dans le monde et les femmes réunionnaises", ajoute Armand Dauphin.

"L'idée c'est que les films derrière lesquels il y a un sujet important pour la condition de la femme seront suivis d'un débat. L'objectif est de sensibiliser pour faire revenir en masse le public dans les salles" Armand Dauphin, organisateur du festival

Aborder des thèmes forts

L'organisateur Armand Dauphin promet "un véritable espace de parole, avec des envies de mettre les pieds dans le plat". Parmi les sujets évoqués, tout ce qui touche à la femme, ou à la condition féminine. Endométriose, inceste, violences intrafamiliales, trans-identité... seront abordés lors d'oeuvres venues du monde entier, comme le film d'animation afghan "Ma famille afghane", la fiction "Matar a Jesus" de Colombie, ou encore Tove, film finlandais.

"On aborde des sujets qui concernent la femme comme le viol dans ce très beau film qui est "7 jours à Téhéran", mais il y a aussi des films plus positifs comme le biopic sur Tina Turner, grande icône de la musique. On aborde aussi des sujets qui concernent tout le monde avec "La fille de Brest", film réalisé par une femme, mais qui parle du scandale du Mediator. (...) La programmation veut aborder des problèmes qui touchent la femme, lors de débats, mais aussi mettre des côtés plus positifs, on va aussi beaucoup rire" Armand Dauphin, organisateur du festival

Aussi, l'événement s'adresse à un public large, incluant bien évidemment les hommes "parce que quand on parle de la femme, on parle aussi de l'homme qu'il y a derrière".

De nombreuses projections gratuites

Les réservations sont à effectuer sur le site www.festivaldufilmdefemmes.re où on retrouve également le programme complet et les salles où se déroulent ce festival. A noter que la plupart des projections sont gratuites.

Les précisions d'Armand Dauphin sur Réunion La 1ère :