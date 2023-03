La finale de Lamour lé dou, c'est ce vendredi 31 mars en Télé et sur notre site internet

La grande finale de Lamour lé dou saison 11 aura lieu ce vendredi 31 mars à 19h45. Une soirée à vivre sur Réunion la 1ère en télé et sur notre site internet.

Réunion la 1ère •

Vous avez pu suivre pendant six semaines, six couples. Tous avec leurs histoires et leurs parcours de vie. Des récits émouvants où l'amour fini toujours par triompher ! Qui sera le couple gagnant ? Celui que vous avez choisi ?

Ce vendredi soir à 19h45 en télévision et sur notre site, dans cette article, suivez la grande soirée où ils seront tous réunis. En compagnie de leurs proches et de Rocaya, la maîtresse de cérémonie, vous passerez une soirée inoubliable ! Vous saurez à ce moment qui aura été choisi pour être les vainqueurs de cette saison 11.

La fin est proche, on a hâte. Et vous ?

Lamour lé dou la finale





Envie de revoir les épisodes précédents ? Revivez les histoires des couples de Lamour lé dou sur la page replay de l'émission.