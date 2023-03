La forte tempête tropicale Freddy se dirige vers le Mozambique

Le cyclone Freddy n’est plus. Le système dépressionnaire évolue dans un environnement moins favorable et devrait s'affaiblir. La Forte tempête tropicale Freddy poursuit son rapprochement du Mozambique à 7 km/h, direction Ouest-Nord-Ouest. Elle devrait toucher terre, vendredi en fin de journée.

Fabrice Floch •

On l’attendait, samedi à proximité de Quelimane, finalement la forte tempête tropicale Freddy devrait toucher terre vendredi, plus au Sud, à proximité de l’embouchure du Zambèze au Mozambique. Les prévisionnistes sont prudents sur le lieu et le jour de son atterrissage. Personne ne peut les blâmer. Freddy est sûrement l’un phénomène les plus imprévisible de ces dernières années.

Ce jeudi 9 mars 2023 à 4h42, la forte tempête tropicale Freddy était située par les points : 20° 7 Sud et 39° 7 Est. Elle se déplaçait à 7km/h en direction de l’Ouest-Nord-Ouest. Les vents sur mer sont estimés à 110 km/h et les rafales à 155. La pression atmosphérique au centre est de 978 hPa.

Les conditions atmosphériques vont rapidement se dégrader sur le Mozambique.

La tempête va s’affaiblir, mais la masse nuageuse va déverser des précipitations intenses. Attention aux ultimes rafales de vent. L’alerte de Météo-France La Réunion concerne également l’extrême Sud du Malawi : "Les habitants de ces régions sont invités à rester à l'écoute des consignes des autorités locales."





Les circonvolutions de Freddy





Les météorologistes de l’océan Indien et du monde disposent, avec Freddy, d’un sujet d’étude étonnant. L’ex-cyclone tropical intense (NDLR : ouragan dans l’Atlantique, typhon dans le Pacifique), a pris "naissance" dans la zone australienne de l’océan indien. Il a parcouru plus de 3 000 km à des vitesses extraordinaires (de 20 à 40 km/h) pour frapper, deux semaines plus tard, la côte Est de Madagascar. Ressorti, très affaibli dans le canal du Mozambique, il s’est légèrement renforcé avant d’atterrir sur le continent.

Après une brève excursion mozambicaine, l’amas nuageux a été repoussé dans le canal. Là, Freddy s’est réorganisé pour redevenir tempête, puis cyclone. Le phénomène s’est rapproché de Tuléar où il a provoqué des dégâts inouïs. Le dernier bilan est de 10 morts, trois disparus et plus de 40 000 sinistrés, nous apprend french.news.cn. Si les dernières prévisions sont justes, la forte tempête tropicale a entamé son ultime course. Elle touchera terre vendredi soir à proximité de l’embouchure du Zambèze, avant de se déliter sur terre.