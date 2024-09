La grève nationale des professeurs des écoles dans le primaire relayée à La Réunion ce mardi

Trois syndicats de l’Education nationale appellent à la grève dans le primaire, à savoir dans les écoles maternelles et primaires, ce mardi 10 septembre. Les syndicats dénoncent la généralisation des évaluations nationales du CP au CM2.

Le syndicat SNUIPP, la CGT-Education et Sud-Education appellent les professeurs des écoles à la grève ce mardi 10 septembre. Un appel national relayé à La Réunion, même si pour Béchir Ben Hamouda, co-secrétaire du SNUIPP-974, le mouvement devrait être moins suivi dans le département que dans l’Hexagone.

Ici à La Réunion, on a un petit peu l’avantage d’être, sur les conditions de travail, un peu mieux loti qu’en métropole. Béchir Ben Hamouda, co-secrétaire du SNUIPP-974

Les professeurs des écoles en grève ce mardi contre les évaluations nationales généralisées du CP au CM2.

Contre la généralisation des évaluations nationales

Au cœur des revendications des enseignants : la généralisation des évaluations nationales, désormais du CP au CM2. Des évaluations qu’ils sont appelés à boycotter depuis la semaine dernière.

D’abord réservées au CP et aux Secondes, elles ont ensuite été étendues aux CE1 et au collège. Depuis cette rentrée, les évaluations ont été généralisées à tous les élèves en élémentaire, au collège et au lycée, explique Béchir Ben Hamouda, co-secrétaire du SNUIPP-974, invité de la matinale de Réunion la 1ère.

Uniformiser les enseignements

D’après le rectorat, ces évaluations doivent permettre un suivi encore plus fin des acquis des élèves pendant toute leur scolarité, mais les syndicats ne sont pas de cet avis. Pour Béchir Ben Hamouda, co-secrétaire du SNUIPP-974, ces évaluations sont destinées à être le "bras armé" du ministère pour imposer les groupes de niveaux, et ensuite uniformiser les enseignements.

Ces évaluations n’apportent rien. Un enseignant, c’est un professionnel, il sait évaluer ses élèves, adapter son enseignement. Et pour les élèves également, ça n’apporte rien, à part les mettre dans des conditions de stress, de compétition. Béchir Ben Hamouda, co-secrétaire du SNUIPP-974

Standardiser les élèves

Selon le syndicaliste, il s’agit pour le ministère de mettre ensuite en place les manuels labellisés, qui diront aux enseignants ce qu’ils doivent enseigner pas à pas, comme un mode d’emploi qui fonctionnerait pour tous les élèves.

On nous dit : voilà ce mode d’emploi fonctionne pour tous les élèves, tous les élèves doivent fonctionner de la même manière. Et ce mode d’emploi si vous n’arrivez pas à le faire fonctionner, c’est vous qui êtes incompétents. Béchir Ben Hamouda, co-secrétaire du SNUIPP-974

Mais les grévistes portent aussi d’autres revendications, telles que le manque de personnel global, à savoir les enseignants remplaçants, les AESH, les infirmiers ou encore les assistantes sociales.