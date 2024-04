La lutte contre le cancer continue à La Réunion : une rose en échange d'un don

Ce samedi 27 avril, dans plusieurs centres commerciaux de l'île, l’association de motards AM&RICA offrait une rose en échange d’un don, afin de lutter contre le cancer.

Cette action est aussi l’occasion pour les bénévoles de discuter avec ceux qui font un don et de se rendre compte que beaucoup de familles ont des proches touchés par la maladie.

Les bénévoles font appel à la solidarité des Réunionnais. Nombreux d'entre eux prennent le temps d'échanger et d'écouter les donateurs.

Quand on s'approche des gens pour leur proposer une rose en échange d'un don, on leur dit que c'est pour la ligue contre le cancer, que c'est pour les malades de La Réunion. Souvent, les gens nous font part de leur expérience face au cancer, que ça soit de la famille ou des amis. Donc, c'est un moment de partage qui est très prenant et qui est très intéressant aussi.