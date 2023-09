La Maison Valy à l'Entre-Deux retenue pour bénéficier du fonds de la Mission Patrimoine

C'est ce lundi après-midi que le ministère de la Culture et Stéphane Bern, qui porte la Mission Patrimoine, ont dévoilé les 100 sites départementaux qui seront soutenus dans leur réhabilitation cette année. A La Réunion, c'est la Maison Valy de l'Entre-Deux qui a été sélectionnée.

JCTS •

Comme chaque année, le ministère de la Culture et la Mission Patrimoine ont dévoilé les nouveaux sites de France qui bénéficieront d'un coup de pouce pour leur restauration. Dans chaque département, un projet a été retenu.

A La Réunion, c'est la Maison Valy de l'Entre-Deux qui vient d'être sélectionnée ce lundi 4 septembre 2023.

Une case créole d'architecture rurale

Cette case créole traditionnelle affiche l'architecture rurale du 19ème siècle à La Réunion. La maison fait partie de ces témoins de l'époque qui se raréfient, tant leur conservation est difficile, entre aléas climatiques et insectes nuisibles.

Attaquée par les termites

Située dans l'un des plus beaux villages de La Réunion, la case est actuellement dans un état critique : ses charpentes pourrissent et le bâti est attaqué par des termites. Ces insectes xylophages endommagent tant les murs à pans de bois de l'édifice que les charpentes, les planchers et plafonds à la française, l'auvent...

Préserver les éléments architecturaux d'origine

Or, ces éléments architecturaux sont remarquables et doivent être préservés. Le projet de restauration prévoit de les conserver, tout comme les ferronneries et lambrequins d'origine qui donnent leur cachet à cette case créole traditionnelle. Seuls les éléments en bois trop vétustes seront remplacés.

Un monument historique

La maison Valy est à l'heure actuelle protégée, et inscrite au titre des monuments historiques depuis 1996. La Fondation Patrimoine la décrit ainsi.

"Cette case créole dispose d’une toiture à quatre pans, prolongée vers l’arrière par un toit en appentis en tôle ondulée. Sa façade principale côté rue est constituée de bardage extérieur en bois couché. Elle comporte une varangue typique des cases créoles locales et est bordée d’un auvent festonné de lambrequins" Fondation du Patrimoine

Le montant récolté dévoilé en fin d'année

Le début des travaux de restauration est annoncé, selon la fondation, au "printemps 2024" soit à partir d'avril prochain, pour s'achever à la fin 2025. Le montant obtenu pour chaque site sera annoncé en fin d'année.

Des meublés de tourisme à aménager

Après sa réhabilitation, la Maison Valy a vocation à accueillir des meublés de tourisme en location saisonnière. Les propriétaires prévoient, en ce sens, une "extention contemporaine jouxtant l'édifice" qui abritera un restaurant.

L'ancienne chapelle Sainte-Jeanne-d'Arc retenue en mars parmi les lieux emblématiques à sauver

Ce site de l'Entre-Deux vient s'ajouter aux nombreux autres endroits de La Réunion qui bénéficient déjà du soutien de la Fondation du Patrimoine. En mars dernier par exemple, l'ancienne chapelle Sainte-Jeanne-d'Arc à Saint-André avait été retenue parmi 18 lieux emblématiques de France, pour recevoir l'aide financière de ce dispositif. Le montant de cette aide-ci sera connu lors des prochaines Journées européennes du Patrimoine, dans quelques jours.

De nombreux sites soutenus à La Réunion depuis 2018

L'opération est notamment financée par à un partenariat avec la Française des Jeux et son Loto du Patrimoine, ainsi que ses tickets à gratter "Mission Patrimoine".

Depuis la première édition de la Mission Patrimoine en 2018, plus de 850 sites en péril ont pu être sauvegardés grâce à des travaux de réhabilitation. Plus de 500 sites sont d’ores et déjà sauvés ou sur le point de l’être : 254 projets sont terminés et 246 chantiers sont en cours, selon les chiffres de la Fondation du Patrimoine.

A La Réunion, on peut citer entre autres la minoterie du Vieux Domaine, l'ancienne usine sucrière de Pierrefonds, l'ancien pénitencier de l'îlet à Guillaume, le pont suspendu de la rivière de l'Est...