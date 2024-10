La préfecture relance les mesures spéciales Halloween

Afin de limiter les éventuels débordements liés à la fête d'Halloween, la préfecture a pris les mesures restrictives désormais habituelles concernant l'alcool, le carburant, les armes et les artifices.

SG •

C'est désormais une tradition. La fête d'Halloween ne se limitant plus seulement à des hordes d'enfants déguisés réclamant des sucreries, l'autorité préfectorale a décidé de reconduire les mesures prises ces dernières années pour enrayer les éventuels débordements et violences urbaines associées à cette journée.

Deux arrêtés spéciaux

Ainsi, deux arrêtés spéciaux ont été publiés ce lundi 28 octobre afin de limiter la consommation d'alcool, ainsi que les achats ou transports de produits et matériaux dangereux.



Le premier vient ainsi interdire, du jeudi 31 octobre à 6h et jusqu'au vendredi 1er novembre à 6h, "la consommation de tout type de boissons alcooliques sur la voie publique", et ce sur l'ensemble du département. Les contrevenants s'exposant à une amnbde forfaitaire de 135 euros.

Carburant, artifices et armes prohibés

Le second vient prohiber, sur la même période, la vente, le port et le transport d'artifices de divertissement, d'articles pyrotechniques et de fusées de détresse, ainsi que le port et le transport d'armes à feu, y compris factices et de munition ainsi que de tout objet suscpetible de constituer une arme.

Enfin, la vente au détail, le port et le transport de carburant, produits combustibles ou corrossifs dans tout récipient portable sont également interdits sur cette période de 24 heures.

Ces restrictions ne s'appliquent pas cependant aux professionnels justifiant d'une activité en lien avec ces produits.

Une cinquantaine d'incendies en 2023

Des mesures justifiées par "les violences urbaines constatées lors des précédentes fêtes d'Halloween", avec des jets de projectiles sur des véhicules, des dégradations de mobilier urbain ou des tentatives d'intrusion dans des commerces ou des écoles.

L'an dernier, les services de l'Etat avaient comptabilisé une cinquantaine de feux de poubelles, de déchets et véhicules, vingt jets de projectiles, la dégradation d'une caméra de surveillance et de huit véhicules des forces de l'ordre. 19 personnes avaient été interpellées.

Ces restrictions s'accompagnent du déploiment de 600 policiers et gendarmes pour la nuit, avec le renfort de quatre drones équipés de caméras pour la surveillance des quartiers les plus sensibles.