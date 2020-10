La Providence : l’emblématique grand Tamarin victime d’actes de malveillance

Depuis quelques jours, les habitants de la Providence sont surpris. L’emblématique tamarin du quartier a des trous dans son tronc. Des actes de malveillance.

CL / GB •

©Géraldine Blandin

Des actes de malveillance

Une enquête bientôt ouverte

La Providence : l'arbre emblématique victime d'empoisonnement

L’emblématique grand tamarin du quartier de la Providence a des trous percés dans son tronc. Dans les trous, du poison a été introduit. Si certains ont été rebouchés afin d’éviter que la mixture ait des conséquences sur la population, d’autres sont encore visibles.Une mauvaise surprise qu’a pu constater les habitants depuis quelques jours déjà. Le tamarin réagissait bizarrement en perdant ses feuilles de manière inhabituelle. Inquiets, les habitants ont compris qu’il s’agissait d’actes de malveillance.Jean-Marie est commerçant depuis plus de 20 ans à quelques mètres de l’arbre. Il a d’ailleurs adapté la devanture de sa boulangerie au tamarin.La mairie déplore quant à elle ses actes.Qui veut abîmer le grand tamarin de la Providence ? Une enquête devrait être ouverte pour permettre d’en savoir plus. De leur côté, les riverains et les commerçants se serrent les coudes. Ils surveillent désormais de près le tamarin.