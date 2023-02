La Réunion : alerte orange cyclonique et vague-submersion sur le Nord, l’Est et le Sud-Est

Le temps reste très variable sur le Sud du département, alors que le soleil brille dans le Nord. La houle ne faiblit pas. Prudence, elle déferle sur les côtes Sud et Ouest.

L’approche du cyclone tropical intense Freddy est perceptible dans l’Est, le Sud-Est et le Sud sauvage, alors que l’Ouest et le Nord-Ouest sont à l’abri. Attention à la houle ! Des vagues énormes vont déferler sur la côte au vent, le Sud-sauvage et le Nord. Restez à distance du rivage !

Une vigilance vagues-submersion a été émise par les services météorologiques de la station du Chaudron. Freddy génère une forte foule. On attend des vagues, en moyenne, de 3 à 4 mètres dans l’après-midi et 5 à 6 mètres en soirée. Les zones côtières concernées vont de la Pointe-de-la-Table, à la Pointe-des-Galets. N’oubliez pas que des déferlantes peuvent survenir à tout instant. Elles mesurent le double de la valeur moyenne, donc 6, 8, 10 voire 12 mètres. Restez à distance du rivage. En frappant la plage de galets, ces masses d’eau peuvent catapulter des pierres. Ces projectiles sont potentiellement mortels.

Prudence ! Des déferlantes vont toucher la côte de la Pointe-de-la-Table à la Pointe-des-Galets. Prudence et restez à distance du rivage • ©Météo-France La Réunion Du Soleil et du vent

Le vent est déjà soutenu. Des rafales de 70 à 80 km/h balayent le littoral du Sud-Est, mais aussi du Sud-Ouest. Ces premières bourrasques annoncent l’approche de Freddy. Le cyclone tropical intense était situé à 6h55 à 530 km dans l’Est-Nord-Est du département. Pour l’instant, son influence est limitée, mais elle va rapidement s’accentuer au fil des heures. Ce matin, du lundi 20 février 2023, le soleil domine sur presque toute l’île. Seul le massif du volcan se réveille cerné de nuages. Dans l’après-midi, le temps va se dégrader vers Saint-Philippe et la Fournaise, il sera couvert dans l’Est et le Nord, alors qu’il devrait demeurer lumineux dans l’Ouest et le Sud-Ouest, selon les prévisions de Météo-France La Réunion. Des rafales de vent dans la nuit

Le flux d’Est va se renforcer dans les prochaines heures. Des rafales de vent très violentes vont toucher le département dans la nuit. Nous devrions rester loin de l’œil du phénomène, mais les spécialistes attendent des pointes à 110 voire 130 km/h dans les hauts. Les températures sont très élevées, ce lundi. On attend, au maximum, de 30 à 32 °C sur le littoral, 27 dans les cirques et 19 °C sur les sommets. La mer est forte. Les sorties sont interdites. Carte des prévisions de Mtotec Freddy approche. Sur l'Est et le Sud sauvage, le temps est déjà venteux et pluvieux, sur l'Ouest, il demeure, pour l'instant, lumineux • ©Mtotec

