La satisfaction des agents pénitentiaires après l’annonce d’une revalorisation "historique" de leur statut

L’an prochain, les agents pénitentiaires vont avancer d’un cran dans les catégories de la fonction publique. Les surveillants passeront en Catégorie B et les officiers en catégorie A. Cette annonce du ministre de la Justice satisfait les agents à La Réunion.

LP / Delphine Gérard •

Les agents pénitentiaires l’attendaient depuis longtemps. En visite, mardi 21 février, à l'école d'administration pénitentiaire (ENAP), à Agen, le ministre de la Justice a annoncé une revalorisation "historique" du statut des agents pénitentiaires. Les surveillants passeront en Catégorie B et les officiers en catégorie A.

Revalorisation indemnitaire et statutaire

Cette mesure était réclamée depuis longtemps par les syndicats qui s’en réjouissent. "Les agents vont avoir une revalorisation indemnitaire et statutaire, le passage en catégorie B de la fonction publique va entrainer une évolution de leur salaire, à la fois de certaines primes et aussi des avancées de carrières plus intéressantes, explique Vincent Pardoux, secrétaire régional du syndicat FO Pénitentiaire à La Réunion. Ça fait plus de 30 ans qu’on avait pas eu d’avancées significatives dans notre métier".

Une crise des vocations

Le métier de gardien de prison rencontre une crise des vocations et il s'agit pour le ministre de revaloriser leur statut et d’améliorer l’attractivité de ces métiers.

"Depuis 2018, on était en grande difficulté pour le recrutement du personnel, rappelle Vincent Pardoux, secrétaire régional du syndicat FO Pénitentiaire à La Réunion. L’administration pénitentiaire est la troisième force publique en France et on avait l’impression d’être souvent la dernière roue du carrosse".

"Cette avancée nous permet de nous rapprocher statutairement de nos collègues de la police nationale", ajoute-t-il.

Selon la Chancellerie, la nouvelle "grille indiciaire et indemnitaire est en cours de discussions" et une décision devrait être prise d'ici le début du mois de juin.