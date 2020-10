La solidarité pour Madagascar continue dans les églises

La famine continue de faire des ravages dans le Sud de Madagascar. Officiellement, 9 enfants ont déjà perdu leur vie à cause de la faim. A La Réunion, la solidarité continue de s’organiser, notamment dans les églises.



Les fidèles sont toujours solidaires

Je pense que nous Réunionnais, nous devons aider ces enfants, ces mamans, ces papas qui n’ont rien à manger. Un fidèle

Madagascar : la quête pour Kéré 2020

L’opération Kéré 2020 lancée ce lundi 12 octobre, soutenue par l’évêque de La Réunion, a déjà récolté 44 500 euros. Toutes les quêtes paroissiales de ce weekend seront intégralement reversées à cette cause.Les paroissiens de l’église Notre-Dame de la Délivrance à Saint-Denis sont très sensibilisés à cette cause. "C’est malheureux mais on ne peut que les aider, témoigne une fidèle. Ce n’est pas possible en 2020 de voir des petits enfants mourir de faim alors qu’on voit le gaspillage qu’il y a autour de nous."Un autre fidèle encourage tout le monde à donner pour "encourager ce peuple qui est en difficulté."A la Réunion, de nombreuses initiatives ont été mises en place pour venir en aide à ces familles, que ce soit de la partd’entreprises, de collectivités ou encore d’artistes. Tous se mobilisent pour faire des dons.Trois villages ont été ciblés par le Gret, une association qui agit sur place, pour une action prioritaire. L’aide locale se concrétise déjà et devrait arriver sur place dans les prochains jours.