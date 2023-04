La trêve cyclonique interdisant les expulsions locatives s’achève ce samedi

En métropole c’est la trêve hivernale, ici c’est la trêve cyclonique. C’est la période durant laquelle les expulsions locatives sont suspendues. Chaque année, à La Réunion, elle s’étend du 1er décembre au 15 avril.

Chaque année, environ 1500 décisions d’expulsions sont prononcées par la justice. Mais dans la majorité des cas des solutions de relogement sont trouvées, permettant ainsi d’éviter une expulsion brutale et traumatisante.





La trêve, c'est le report de la possibilité d'exécuter une décision de justice. En période cyclonique on évite de faire exécuter la procédure, qui nécessite le recours à la force publique, c'est à dire la Police ou la Gendarmerie.

70 à 80 expulsions sont tout de même opérées tous les ans. Après une trêve de quatre mois et demi, les décisions d’expulsions prises par les tribunaux sont exécutoires.

Même dans les situations les plus extrêmes, des solutions peuvent toujours être envisagées en fonction des situations. Les juristes de l’ADIL conseillent et accompagnent les locataires en difficulté.

On essaie de faire de la prévention des expulsions. On conseille aux locataires concernés de se manifester. Il y a des dispositifs pour aider ces personnes-là à aboutir à une solution et éviter une expulsion sèche.