La vente et le transport de carburant au détail interdite de vendredi à dimanche

Du vendredi 30 décembre, minuit, au dimanche 1er janvier à 6 heures, il sera interdit de vendre et de transporter des carburants et autres produits combustibles au détail, dans des contenants.

Réunion La 1ère •

Pour éviter les troubles à l'ordre public, le préfet Jérôme Filippini prend les devants : il vient de publier un arrêté préfectoral qui interdit la vente de carburant au détail pendant ces derniers jours de l'année.

Ainsi, dès ce vendredi 30 décembre 2022 à minuit, et jusqu'au dimanche 1er janvier 2023 à 6 heures, il sera interdit non seulement de vendredi, mais aussi d'avoir sur soi ou de transporter du carburant en jerricans, bidons ou autres contenants. Il en va de même pour le transport de tout autre produit combustible et corrosif.

La vente de carburant aux véhicules reste bien sûr autorisée.

Les infractions à cet arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.

Prévenir les violences urbaines

Cet arrêté est pris "dans le but de concourir, avec les forces de sécurité intérieure, à la sécurité des manifestations publiques sur le territoire réunionnais". Le préfet souhaite ainsi prévenir d'éventuelles violences urbaines, notamment les feux de poubelle et de véhicules qui pourraient être facilités par ces produits.

"Divers produits tels que les carburants, peuvent être détournés de leur usage initial afin de commettre des actes de vandalisme ou pour en faire une utilisation malveillante à l'encontre des biens et des personnes, notamment les personnels des forces de sécurité et de secours, comme cela a été constaté par les forces de l'ordre lors des précédentes soirées festives notamment à l'occasion des fêtes d'Halloween et de Noël, avec la fabrication artisanale de cocktails explosifs" Arrêté préfectoral n°2022-2712

"Les gérants des stations-services doivent s’assurer du respect de cette interdiction et de l’affichage du présent arrêté à la vue de leur clientèle", précise la préfecture. Elle souligne cependant que "ces interdictions ne sont pas applicables aux professionnels justifiant de leur activité, ni à la vente de gaz aux particuliers".