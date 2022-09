La voiture tonneau de la Sécurité routière réparée par les jeunes du RSMA

C'est l'atelier le plus fréquenté des journées de sensibilisation à la Sécurité routière : celui de la voiture tonneau. Le simulateur d'accident était ce jeudi en démonstration au lycée Jean Perrin de Saint-André. Une voiture complètement retapée par les jeunes du RSMA.

Michelle Bertil •

Une voiture complètement refaite, décabossée et qui parait presque neuve. C'est le résultat du travail des jeunes du RSMA qui ont remis la carrosserie du véhicule en état.

Sécurité routière : la nouvelle voiture tonneau rénovée par le RSMA

La voiture tonneau, utilisée par la Sécurité routière lors de ses journées de sensibilisation était ce jeudi en démonstration au Lycée Jean Perrin de Saint-André.

Des jeunes du RSMA fiers de leur travail

Pendant un mois, les jeunes de la filière carrosserie ont bichonné le véhicule qui est utilisé lors des journées de prévention dans les établissements scolaires. La voiture tonneau est le seul exemplaire sur l'île.

"On a fait du ponçage, on l’a redressée parce qu’il y avait des défauts. On a ensuite refait entièrement la peinture", raconte Matthieu Carpaye, stagiaire au RSMA.

Pour Dylan Ahpoor, un autre stagiaire, "c'est une fierté pour nous pour les jeunes qui entrons au RSMA"

La voiture tonneau sort une cinquantaine de fois par an dans les lycées notamment afin de sensibiliser les jeunes et futurs conducteurs au port de la ceinture.

La voiture tonneau, vedette des journées de prévention

Lors des journées de prévention, la caravane de la Sécurité routière présente toujours des ateliers : celui qui met en évidence les dommages de l'alcool, celui du crash test et le simulateur d'accident. La voiture tonneau permet de démontrer l’utilité de la ceinture de sécurité.

Dans 20% des accidents mortels en France, les usagers ne portaient pas de ceintures alors que ces dernières sont obligatoires selon le code de la route.