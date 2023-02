Lamour lé dou, nouvelle saison dès vendredi 3 février à la télévision

De l'émotion, des histoires de vie incroyables, des couples amoureux, des fêtes de mariage inoubliables : Rocaya vous embarque pour une série de soirées riches en rebondissements

C'est reparti pour une saison de Lamour lé dou. Flavie et Éric sont les premiers à partager avec vous cet évènement de leur vie

Lamour lé dou : Flavie et Éric

Flavie 31 ans et Eric 28 ans, porteurs de handicap tous les deux, se sont battus pour que la société accepte qu’ils s’aiment comme tout un chacun. Leur parcours de combattants a été couronné de succès puisqu’ils se sont mariés du côté de L’Etang-Salé.

Durant neuf semaines, chaque vendredi soir, vous pourrez vous immerger dans les préparatifs de mariage des couples de l'année : Flavie et Éric, Saquilla et Christophe, Brenda et Donovan, Florence et Éric et Vanessa et Romain.

Toutes et tous ont des parcours, des familles et des désirs différents. Des choix à faire, des compromis en cascade et des émotion en poundiak !

Mais comme dit le conte "Na poin koko d'pain i trouv pa son kot chokola!" Lamour lé dou oté

