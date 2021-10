Le Barachois sera fermé vendredi et samedi pendant les Electropicales

Vendredi de 17h à 3h et samedi de 14h à 2h, il sera sans doute difficile d'entrer et de sortir de Saint-Denis. En effet, le Barachois sera fermé pendant ces périodes, le temps que Les Electropicales se déroulent.

GB •

La circulation pourrait être compliquée ce week-end dans le chef-lieu entre les arrivées du Grand Raid au stade de La Redoute, le Salon de la Maison à la Nordev et la fermeture du Barachois vendredi et samedi avec Les Electropicales. Pour permettre au bon déroulement de cette manifestation culturelle et la mise en sécurité de la zone, la Préfecture annonce la fermeture du Barachois le vendredi 22 octobre de 17h à 3h et le samedi 23 octobre de 14h à 2h.

Une déviation sera mise en place dans le sens Ouest/Nord par la Rue Lucien Gasparin et dans le sens Est/Nord par la Rue Labourdonnais et l’Avenue de la Victoire. Il est conseillé pendant les heures de fort trafic d’emprunter la RN6 Boulevard Sud.