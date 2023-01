Le boom des trottinettes électriques à La Réunion, quelle réglementation ?

A La Réunion, les trottinettes électriques se multiplient. Qu’ils soient personnels ou en libre-service, ces engins de déplacement personnel motorisés font l’objet d’une réglementation qui n’est pas toujours connue de leurs utilisateurs.

LH avec Florent Marot •

Elles sont devenues un moyen de transport individuel de plus en plus courant. Les trottinettes fleurissent sur les trottoirs des grandes villes de métropole, mais sont aussi de plus en plus nombreuses à La Réunion.

Saint-Joseph et La Possession proposent des trottinettes en libre-service, depuis deux ans pour la première, et trois mois pour la seconde. D’ici quelques mois, Saint-Paul devrait le faire à son tour, ajoutant même des scooters électriques.

©Pierre Comorassamy

Une offre en pleine évolution

A La Possession, on compte 600 utilisateurs actifs et 1 600 comptes créés. Plus de 3 000 trajets ont été réalisés, explique Thibaut Rameaux, le directeur de l’entreprise qui propose ce service.

Une utilisation qui va au-delà des espérances de la société pour une commune de cette taille, sachant que le rythme de croisière n’a pas encore été atteint. 70 trottinettes sont actuellement déployées pour un potentiel total de 180. Le nombre de trottinettes doit donc augmenter sur la commune, et le nombre de stations avec.

De 35 centimes d’euros la minute, le prix a récemment baissé à 25 centimes la minute, en plus d’1 euro de déblocage, soit des tarifs inférieurs à ceux pratiqués en métropole, souligne-t-il.

Déjà un millier d'utilisateurs ont testé les 70 trottinettes électriques en libre-service dans toute la ville de La Possession. • ©Ville de La Possession

La législation devrait encore évoluer

La trottinette est un phénomène à la mode, qui offre davantage de liberté dans les déplacements, mais qui demande cependant un minimum d’équipement de protection. Un casque et des gants sont à minima conseillés pour les adultes, le casque est en revanche obligatoire pour les enfants. Il faut dire que les trottinettes peuvent rouler jusqu’à 25 km/h.

Une réglementation plus spécifique existe, mais elle réglementation n’est pas toujours bien connue de tous. Les forces de l’ordre organisent donc des opérations de sensibilisation auprès du grand public.

Âge, vitesse et interdictions : les règles en vigueur

En ville la circulation des trottinettes est interdite sur les trottoirs, il est donc obligatoire d’emprunter les pistes cyclables, à défaut les chaussée où la vitesse est limité à 50 km/h.

Hors agglomération, les usagers ont l’obligation d’emprunter les voies vertes et les pistes cyclables. Ils peuvent être autorisé à rouler sur les routes limitées à 80 km/h, à condition de porter un casque et un gilet haute visibilité.

Il est ainsi obligatoire :

D’être âgé d’au moins 12 ans

de souscrire une assurance "responsabilité civile"

de respecter la limite de vitesse fixée à 25 km/h.

Il est "hautement recommandé" :

de porter un casque de protection et des vêtements ou accessoires rétroréfléchissants.

Il est interdit :

de transporter un passager

l’usage des écouteurs lors des déplacements

de circuler au-delà de 25 km/h

de rouler à deux de front

de circuler sur les trottoirs

de porter des oreillettes ou un casque audio et le téléphone tenu en main

de piloter sous l’empire d’un état alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants.

Une réglementation plus spécifique devrait apparaître dans les prochains mois. L’an dernier, 900 000 trottinettes électriques se sont vendues.