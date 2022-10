Le BTP organise des visites de chantiers pour susciter des vocations chez les jeunes

Sept sites industriels sont ouverts aux scolaires ce vendredi 28 octobre. Dans le cadre de l’opération "Les Coulisses du BTP", les élèves découvrent en pratique ce qu’ils apprennent l’école. L’occasion de confirmer des vocations, pour une filière qui peine cruellement à recruter.

LH avec Hermione Razafinarivo •

Opération séduction pour le BTP. La filière fait partie de celles qui ont du mal à recruter dans l’île. Plus de 350 emplois sont à pourvoir dans ce secteur.

En 15 ans, la filière du BTP a perdu un quart de ses effectifs à La Réunion. De 25 000 travailleurs en 2007, le secteur en compte désormais 19 000.

7 sites ouverts aux lycéens et élèves de BTS

Dans le cadre de l’opération Les Coulisses du BTP, des chantiers, des ateliers ou des sites industriels sont ouverts aux scolaires. Ce vendredi 28 octobre, sept sites sont concernés, à Saint-Paul, à Sainte-Marie, à Saint-Louis et à la Plaine-des-Palmistes.

130 lycéens et élèves de BTS se sont ainsi rendus sur le chantier du bâtiment de l’extension de l’aérogare de l’aéroport Roland Garros.

Les coulisses du bâtiment sur un chantier de l'aéroport • ©Hermione Razafinarivo

Susciter des vocations

L’objectif est de créer des vocations dans des métiers qui ont " sans cesse besoin de se renouveler ", explique Nicolas Maretti, directeur en charge du clos couvert de la nouvelle aérogare à la SBTPC. Il encadre la visite des jeunes.

Henry et Léana sont en BTS Enveloppe du bâtiment au Lycée Bel Air de Sainte-Suzanne. L'étudiant aimerait être conducteur de travaux, et apprécie de voir directement " des gens qui dirige le chantier ", sur un chantier de cette envergure.

Passer de la théorie à la pratique

Cette visite est l’occasion de découvrir la pratique après les cours théoriques. Si elle donne envie aux étudiants de rentrer dans le monde du travail dans cette branche, cette mise en situation leur fait aussi comprendre " que le métier n’est pas facile, qu’il faut beaucoup persévérer et ne pas laisser tomber ", reconnait Léana.

Les lycéens ont pu découvrir les différentes phases d’un chantier. Ils peuvent ainsi se confronter à la réalité, certains découvrent parfois qu’ils ont le vertige, explique leur professeur, Berwick Ramaye, enseignant en génie civil au lycée Bel Air. Cette expérience peut leur permettre d’affirmer une préférence pour le chantier ou pour le bureau d’étude, et ainsi choisir entre le travail d’organisation et de préparation des travaux et les travaux en eux-mêmes.