Le Cap Lahoussaye totalement fermé à la circulation durant les nuits du 19 au 23 septembre

La route du Cap Lahoussaye sera totalement fermé à la circulation durant les nuits du lundi 19 au vendredi 23 septembre inclus, et cela de 20h à 5h du matin. Une déviation sera mise en place par la Route des Tamarins et la Route du Théâtre.

Sur la RN1A à Saint-Paul, afin de permettre la suite des travaux de création et de sécurisation de bandes cyclables, la route du Cap Lahoussaye sera totalement fermée durant les nuits du lundi 19 au vendredi 23 septembre inclus, et cela de 20h à 5h du matin.

Des travaux démarrés en juillet

Une déviation sera mise en place par la RN1 Route des Tamarins et la RD10 Route du Théâtre. Pour les piétons, les cyclistes et les cyclomotoristes qui sont interdits de circuler sur la Route des Tamarins, un aménagement sécurisé sera mis en place au droit du chantier afin de permettre leur passage sur la RN1A.

Depuis le début de ces travaux de sécurisation, au mois de juillet dernier, il n'est pas plus possible de circuler dans les deux sens sur la route du Cap Lahoussaye. Seuls les automobilistes circulant dans le sens Sud-Nord peuvent l'emprunter, et cela pour une durée totale de 18 mois. A l'exception des bus, les poids lourds de plus de 3,5 tonnes n'ont plus non plus le droit d'y accéder.