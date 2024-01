Le chèque énergie destiné aux foyers modestes pour lutter contre la hausse des prix de l’électricité

La hausse des tarifs de l'électricité entre en vigueur dans une semaine, au 1er février 2024.

Le chèque énergie est versé chaque année à 5,6 millions de ménages modestes afin de les aider à payer leurs factures d’électricité et de gaz. En 2023, son montant variait entre 48 et 277 euros.

Tout le monde n’est pas éligible au chèque énergie. L’Etat détermine qui peut l'être en fonction des revenus du foyer. Il y a deux possibilités pour en profiter.

Selon EDF, toutes les familles ne l’utilisent pas. Le montant moyen des chèques énergie distribués à La Réunion est de 184 euros en 2023. Pourtant, seuls 85% d’entre eux avaient été utilisés par ses bénéficiaires.

“Pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente environ 6 millions d’euros qui ne sont pas utilisés. Donc, c’est de l’argent public qui est distribué à des personnes qui en ont besoin, mais qui malheureusement n’est pas utilisé”, déplore Jérôme Zielinski, chef du service client et commercial chez EDF à La Réunion.

On a relancé des clients qui en sont bénéficiaires, mais qui ne l’ont pas utilisés. On a fait des appels sortants, des visites terrain, et aujourd’hui on a du mal à aller au-delà de ces 85% d’encaissement.