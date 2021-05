Le Crij Réunion devient un centre d'information officiel sur l'Union Européenne

IP •

Pour les 4 prochaines années, le CRIJ Réunion officiera dans son rôle d’intermédiaire.

Au nombre de 424 sur l’ensemble du territoire européen dont 48 en France, les centres Europe Direct offrent un service d'information gratuit, en conseillant et répondant à toutes les questions relatives à l'Union européenne, son fonctionnement, ses actions ainsi que ses financements.

A travers l’organisation d’évènements participatifs, temps d’échanges et de dialogue avec les citoyens et en partenariat avec les acteurs du territoire et les autres réseaux européens, l’objectif est d’amener l’Union européenne, ses politiques et ses valeurs au plus près des citoyens, en favorisant une meilleure compréhension de la manière dont fonctionnent l’Union européenne et sa démocratie parlementaire et des questions qui relèvent de sa responsabilité.

« Avec ce label Europe Direct, qui s’ajoute à nos labels Eurodesk, point d’information OFAJ et Corps Européen de Solidarité, nous pourrons assurer un lien de proximité avec les citoyens européens de la zone Océan Indien qui n’était jusqu’ici pas couvert par le réseau Europe Direct. Ce point de contact local permettra à tous les Réunionnais et Mahorais d’avoir des réponses à leurs questions en lien avec l’Union européenne » explique Ludovic AIME, Référent Europe Direct au CRIJ Réunion.

Parmi les critères qui ont permis au CRIJ d’etre sélectionné :