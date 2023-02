Le cyclone tropical intense Freddy se rapproche de La Réunion, placée en pré-alerte cyclonique

Le cyclone tropical intense Freddy se rapproche de La Réunion. A 10h ce samedi 18 février, il se situait à 1 640 km à l’Est-Nord-Est de l’île. Il devrait passer au plus près du département la nuit du lundi 20 au mardi 21 février. La Réunion est d’ores et déjà placée en pré-alerte jaune cyclonique.

LH •

Le cyclone tropical intense Freddy est un système particulièrement puissant et compact, prévient Météo France. Une légère baisse en intensité a toutefois été constatée au cours des dernières heures. Elle renforce l'incertitude des prévisions quant au passage du système au plus près de La Réunion.

Le phénomène se rapproche des Mascareignes d’heure en heure, à une vitesse de 19 km/h. A 10h ce samedi 18 février, il se trouvait ainsi à 1 640 km à l’Est-Nord-Est de La Réunion, contre 1 740 km à 4h.

Pré-alerte jaune cyclonique en vigueur

Une menace cyclonique étant possible dans les 72 heures, le préfet de La Réunion a donc déclenché la pré-alerte jaune cyclonique hier soir, vendredi 17 février, à 19h. La population est invitée à rester vigilante et à se tenir informée.

Il est aussi recommandé de vérifier et constituer ses réserves, eau potable, conserve, piles ou encore bougies, et de vérifier l’adresse et le numéro de téléphone du centre d’hébergement le plus proche de son domicile.

En fonction de l’évolution du phénomène dans les prochaines heures, l’alerte orange pourra être déclenchée 24 heures avant l’arrivée du cyclone. Les établissements scolaires et les crèches seront alors fermés, mais l’activité économique continuera.

Avec un préavis de trois heures, le préfet de La Réunion peut annoncer le passage en alerte rouge à l’approche imminente du cyclone. La population dispose alors de ce délai de 3 heures pour rejoindre son domicile et se confiner. Au-delà de ces trois heures, la circulation sera strictement interdite.

En cas de danger exceptionnel, l’alerte violette cyclonique pourra être déclenchée. La population dispose du même délai de trois heures pour se mettre à l’abri.

Rodrigues dimanche soir, Maurice lundi fin de journée et La Réunion dans la nuit de lundi à mardi

La trajectoire du cyclone tropical intense Freddy est orientée vers l’Ouest-Sud-Ouest, mais reste encore incertaine. Selon les prévisionnistes de Météo France, Freddy passera au Nord de Rodrigues dimanche soir, de Maurice lundi en fin de journée et de La Réunion entre lundi soir et mardi matin.

Sa course entrainerait ensuite le cyclone Freddy vers Madagascar pour un atterrissage dans la nuit de mardi à mercredi sur la côte orientale, à un stade mature. La localisation de la zone d’atterrissage et son timing restent encore à préciser.

Le cyclone tropical intense Freddy se rapproche de La Réunion à une vitesse de 22km/h. • ©Météo France

Entre un impact direct et un passage à 400 km

La distance de passage reste encore incertaine, mais a une forte probabilité de se situer entre 50 et 350 km, indiquait hier Météo France. Ce samedi matin, elle annonce que " compte tenu des incertitudes, une probabilité de se situer entre un impact direct et un passage à une distance de 400 km est prévue pour Maurice et La Réunion ".

En fonction de la distance de passage du phénomène, les conséquences pourraient être plus ou moins importantes pour La Réunion. Du fait de son caractère puissant mais compact, la zone d’influence du cyclone tropical intense Freddy est réduite. En effet, peu d’effets seraient ressentis au-delà de 200 km de son centre.

L’évolution du phénomène et donc des prévisions de sa trajectoire dans les prochaines heures sera donc déterminante.

De la houle et du vent, plutôt que de la pluie

De taille inférieure à la moyenne, et sans bande périphérique qui gravite autour, le phénomène occasionne actuellement des vents très violents, soufflant jusqu’à 260 km/h en rafales.

Le cyclone tropical intense Freddy devrait passer au plus près de La Réunion à une vitesse de 30 km/h, prévient Philippe Caroff, prévisionniste à Météo France Réunion Océan Indien. Une telle vitesse pourrait engendrer une dégradation du temps brutale. La pluie ne serait pas l’élément marquant, l’épisode pluvieux serait alors relativement court.

En revanche, la houle pourrait être "spectaculaire" dans la nuit. Des vents extrêmement violents pourraient être ressentis si le système passait très près de La Réunion. Mais pour l’heure, les prévisions tablent sur des rafales de 100 à 120 km/h, soit pour une distance de passage supérieure à 200 km.

Quoiqu’il en soit, les conditions météorologiques devraient se dégrader à l’approche du phénomène. Les premiers effets pourraient être ressentis dès lundi après-midi.