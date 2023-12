Le Département vote un budget de 1,327 milliard d’euros pour 2024

Ce mercredi 13 décembre, le Conseil départemental a voté en séance plénière son budget pour l’année 2024, qui s’élève à 1,327 milliard d’euros. Près de 393 millions d’euros seront alloués à la prise en charge des personnes âgées et porteuses de handicap.

Annaëlle Dorressamy / Lisa Mela •

Les élus du conseil départemental se sont réunis en séance plénière ce mercredi 13 décembre. Ils ont voté le budget primitif 2024, dans un contexte de croissance faible et d’inflation, souligne le président Cyrille Melchior.

L’élu a rappelé la nécessité de suivre une gestion rigoureuse des finances. Le budget s’élève à 1,327 milliard d’euros pour 2024, alors qu’il était de 1,265 milliard d’euros l’an dernier, soit 62 millions d’euros.

Les personnes âgées et porteuses de handicaps au cœur du budget

L’un des objectifs majeurs de la collectivité pour l’année prochaine, s’inscrit dans le grand plan de rattrapage national pour l’aide des personnes âgées et porteuses de handicaps.

Ainsi, 393 millions d’euros seront alloués pour le maintien à domicile des personnes âgées et porteuses de handicap et le placement en institution. Ce sont 16 millions de plus que l’an dernier. Des nouvelles places doivent notamment être créées dans les établissements d’accueil.

158 millions pour la protection de l’enfance

Pour les autres postes, 158 millions d’euros seront consacrés à la protection de l’enfance, 84,9 millions d’euros sont prévus pour l’insertion professionnelle et 10 millions pour la culture et le sport.

Au total, le budget du Département est en progression de 5%.

La presse écrite réunionnaise en péril

Lors de la séance, le président Cyrille Melchior a notamment rebondi sur l’actualité, en insistant sur l'importance de la presse réunionnaise, alors que l’avenir du Quotidien de La Réunion et du JIR sont incertains.

La chambre d’agriculture endettée à hauteur de 6 millions d’euros

Au moment de présenter les objectifs pour l’agriculture péï, le conseiller départemental Bruno Robert est revenu sur le mouvement des salariés de la chambre d’agriculture. Il a rappelé le contexte difficile de gestion de la chambre qui cumule 6 millions d'euros de dettes depuis la crise Covid.

Les personnels de la chambre verte étaient d’ailleurs présents devant les grilles du Palais de la source, avec des banderoles, pour rappeler leur inquiétude concernant les emplois et le paiement des salaires.

“Il y a une situation budgétaire très fragile, précise Cyrille Melchior. Depuis plusieurs années, les chambres d’outre-mer, en particulier à La Réunion, sont fragiles. On n’a pas beaucoup de recettes”.