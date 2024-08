Le "Gayaromèt" pour prévenir les violences faites aux enfants en leur apprenant à mettre des mots sur leurs émotions

Apprendre aux enfants à dire leurs émotions pour mieux évaluer leur bien-être, ou leur mal-être, afin de prévenir les violences faites à leur égard, c’est l’objectif du "Gayaromètre". Il s’agit du premier outil péi de prévention, présenté par l’association EPA et la FEDEP.

LH avec Géraldine Blandin et Florent Marot •

Il y a des signes qui ne trompent pas, les détecter pour agir au plus vite est essentiel. Afin de repérer ces signes, un outil de prévention péi a été développé, il s’agit du "Gayaromètre".

Composé de fiches et d’un guide, il permet d’évaluer le bien-être ou le mal-être d’un enfant en l’incitant à dire ses émotions, ainsi que la qualité de ses relations avec les adultes.

Apprendre à dire ses émotions

On a remarqué que les enfants ne savent pas exprimer leurs émotions : la tristesse, la colère. Comment libérer la parole quand il y a une violence ou une maltraitance, si l’enfant ne sait pas déjà détecter lui-même ce qu’il ressent et y mettre des mots ? Jessy Yong Peng, présidente de l’association EPA

Face au harcèlement et aux violences à l’école, face au cas de maltraitance, des associations ont décidé de réagir, en développant cet outil. L’association EPA (Ecoute-moi, Protège-moi, Aide-moi) et la FEDEP (Fédération Dionysienne d’Education Populaire) l’ont présenté hier, mercredi 14 août, au Chaudron.

Le Gayaromètre, un outil pour évaluer le bien-être des enfants et prévenir les violences faites à leur égard.

Des fiches par tranche d’âge et un guide pour les adultes

Est-ce qu’on me critique en permanence ? Est-ce qu’on me rackette ? Mon ami partage-t-il des activités avec moi ? Voici le type de questions qui figurent dans le "Gayaromèt"adressé aux marmailles.

Trois tranches d’âge distinctes sont identifiées, de 3 à 6 ans, de 6 à 12 ans et 12 ans et plus. Les questions deviennent de plus en plus précises et détaillées à chaque tranche, selon la maturité de l’enfant. Ces supports se basent sur des codes couleurs pour faciliter la compréhension, et sont disponibles en français ou en créole.

Les fiches destinées aux enfants sont accompagnées d’un guide pour l’adulte. Il permet de le guider pour échanger avec l’enfant et de l’aider en cas de besoin, tous les numéros d’urgence y figurent pour cela.

Chaque année, près de 6 000 enfants sont victimes de toute forme de violences à La Réunion, soit près de 15 enfants par jour.