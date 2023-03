Le KoZarlor est une première à La Réunion. Il s’agit d’un concours d’éloquence en créole dont la finale se tiendra le 7 avril prochain. En attendant, quatre jours de stage intensifs sont animés pour les lycéens par des comédiens et des conteurs.

LP / AH / MAF •

C’est une première, le KoZarlor est un concours d’éloquence en créole réunionnais. Initié par le CCEE, Conseil de la Culture de l’Education et de l’Environnement, onze lycéens y participent.

"Retrouver une connexion avec notre langue"

"J’ai décidé de participer au concours car il est important que l’on retrouve la connexion avec notre langue à La Réunion, explique Daphné, 17 ans. Il est important pour moi de défendre qui je suis, d’où je viens et rappeler mes racines et l’esclavage".

"Kisa mi lé ? In moun, in mond" est le thème de cette première édition. Quatorze classes et près de 250 lycéens s’étaient inscrits à ce concours dont différentes étapes ont déjà eu lieu.

Onze lycéens en lice

"Ce concours est dédié aux lycéens, un appel avait été lancé à tous les lycées et ils étaient 14 à avoir répondu, explique Bernadette Bertil, chargée de mission au Conseil de la Culture. C’est un projet de classes qui ont été accompagnées. Aujourd’hui ils sont onze candidats à se préparer".

Et ces lycéens se préparent activement. Ils participent en ce moment à quatre jours de stage intensif animés par des comédiens et des conteurs professionnels. L’objectif est de les préparer à affronter le public grâce à des techniques oratoires.

Le KoZarlor, un concours d’éloquence en créole, une première à La Réunion • ©Réunion La 1ère

"Le créole n’est pas seulement une langue pour jurer ou blaguer"

"Je commente la manière dont ils manient les mots, quand tout est en harmonie, mon rôle est de les guider, explique Sergio Grondin, "Lamontreur en Elokans". La voix, le souffle et le corps sont des ingrédients qu’il faut orchestrer comme quand on fait un cari. Le créole n’est pas seulement une langue pour jurer ou blaguer, elle peut aussi être politique, sociale et artistique".

La finale de KoZarlor se tiendra le 7 avril prochain.