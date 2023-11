Le Nord, l’Est et le Sud-Est de La Réunion en vigilance jaune fortes pluies et orages la nuit prochaine

Partager :

Ce mardi 7 novembre, Météo France Réunion place le Nord, l’Est et le Sud-Est de de l’île en vigilance jaune fortes pluies et orages, pour la nuit prochaine. Météo France identifie un alizé de secteur Est modéré et instable sur la façade Est de l'île.

La nuit s'annonce humide sur une large moitié Est de l'île. Ce mardi 7 novembre, Météo France Réunion place le Nord, l’Est et le Sud-Est de de l’île en vigilance jaune fortes pluies et orages, pour la nuit prochaine. Fréquentes averses, parfois orageuses De fréquentes averses, parfois soutenues voire localement orageuses, sont attendues sur le littoral de Sainte-Marie à Saint-Joseph, ainsi que les pentes du Volcan, les hauts de l'Est et du Nord ou encore le cirque de Salazie. Ces averses pourront déborder du côté du Tampon, dans le cirque de Cilaos, ainsi que sur le front de mer de Saint-Denis avec des intensités plus faibles que sur la façade Est . Sur l'Ouest et le Nord-Ouest de l'île la nuit sera calme et sèche. Toujours des averses dans l'Est, demain Pour demain, la façade Est de l'île du chef-lieu à Saint-Joseph en passant par Saint-Benoît reste concernée par des averses localement soutenues qui tendent à s'atténuer à partir de la fin de matinée. Sur l'Ouest, le temps est plus clément avec toutefois quelques nuages d'altitude. Au fil de la matinée, les nuages partent à l'assaut des pentes et finissent par donner des averses localement copieuses dans les hauts du Sud-Ouest et du Sud au cours de l'après-midi avec des débordements possibles jusqu'en bord de mer. Un coup de tonnerre n'est pas exclu sur ces régions. L'après-midi est plus calme dans l'Est et le Nord de l'île même si des averses restent possibles dans les hauts.

