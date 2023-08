Le Numérisak se généralise au lycée, élèves et enseignants de seconde sont désormais équipés

Après les élèves, c’est au tour des enseignants de se voir dotés d’ordinateurs pour remplacer manuels et autres support de cours papier. Une version numérique qui entre dans le cadre de la Numériklas.

LH avec Nakia Dany •

Sur les tables des élèves du Lycée Moulin Joli à La Possession : des ordinateurs portables. Pour cette rentrée 2023, la Région et le rectorat généralise le Numérisak. Lycéens et professeurs en sont désormais dotés.

Dans cet établissement de 1 200 élèves, tous les lycéens sont équipés du Numérisak, et 10% des professeurs pour le moment.

Regarder le reportage de Réunion la 1ère :

Numérisak : fini les manuels scolaires et les cahiers dans les cartables des lycéens. • ©Réunion la 1ère

La Numériklas dès la seconde

Une nouveauté, qui date de la rentrée dernière pour les élèves, et qui vise à alléger les cartables des 45 000 lycéens réunionnais. Manuels scolaires numériques, outils d’apprentissages en ligne, ressources documentaires sont ainsi disponibles en quelques clics.

Une enveloppe de 8 millions d’euros de crédit a été dédiée à l’équipement des professeurs, soit 4 000 ordinateurs, licences comprises. Les équipements entrent ainsi dans le cadre des Numériklas, déployées pour les secondes.

Fini les manuels et les cahiers dans les sacs

Les élèves doivent s’adapter et revoir leurs habitudes de travail en cours. " Ça fait un peu bizarre de devoir emmener un ordinateur et de devoir mettre ses cours dessus. Tous est dessus, il n’y a plus besoin de cahiers, de stylo ", explique Judith, une élève de seconde.

Si elle reconnait que cela " permet d’emmener moins de cahiers ", l’apprentissage pour écrire rapidement et faire de la prise de note est plus long, ajoute-t-elle.

De son côté, l’association des parents d’élèves, la PEEP, se retrouve donc avec de nombreux manuels scolaires papiers non vendus.

Génération numérique

Des logiciels spécialisés sont mis à la disposition des élèves pour la prise de note en fonction des matières. Certains élèves sont, eux, particulièrement à l’aise avec cette nouvelle façon de faire.

" Ça nous permet d’apprendre à utiliser l’ordinateur, ce qui pourrait nous aider même en dehors des cours ", se satisfait Gabriel, qui préfère écrire sur ordinateur que sur cahier.

" Ça nous permet d’avancer avec notre génération, vu que tout est informatisé maintenant ", ajoute Faustine.