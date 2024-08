Le Port : des actions de sensibilisation à la sécurité routière pour les entreprises

Au Port, ce samedi 24 août 2024, l'association de sécurité routière pour les entreprises a organisé une journée de sensibilisation pour les salariés d'une trentaine de sociétés.

Malheureusement, on est perturbé sur la route. Le téléphone sonne et on a cette manie de décrocher. Il faut faire très attention aux perturbateurs tels que les écouteurs dans les oreilles, le téléphone au volant et même manipuler son écran dans la voiture.