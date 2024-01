Le Port : une éco-boutique solidaire pour acheter des smartphones et ordinateurs

L'association Emmaüs-Agame a ouvert une boutique solidaire en décembre 2023. Des smartphones et des ordinateurs reconditionnés sont vendus à prix cassé. "La Boutik", située à la rue de Saint-Paul, en centre-ville du Port, est dédiée aux personnes ayant des revenus modestes.

Acheter un ordinateur ou un smartphone à prix réduits, c’est désormais possible. “La Boutik” solidaire de l’association Emmaüs-Agame propose des appareils électroniques reconditionnés au Port.

Une éco-boutique solidaire à prix réduits

La “Boutik” plaît aux acheteurs. Moderne et accueillante, elle propose des smartphones et des ordinateurs dernier cri. Il est également possible d’acheter des accessoires neufs, comme des claviers, des chargeurs, des écouteurs et des souris.

“J’ai besoin d’un smartphone. Au lieu d’aller l’acheter dans un magasin de grande distribution, je l’achète dans une boutique solidaire. C’est toujours important de donner du sens à mon action, confie Faouzi Ben Abdallah, client de la “Boutik” au Port. D’autant plus que le prix est plus abordable ici”.

Cette boutique est dédiée aux personnes qui ont un petit budget. “Pour moins de 300 euros, j’ai un ordinateur ici”, explique Freddy Infante, un autre client.

Une dizaine d’emploi créés

L’existence de la “Boutik” a permis de créer de l’emploi pour une dizaine de personnes.

Ce sont des personnes qui sont amenées sur une plateforme de recrutement. On ne recherche pas de compétences, mais plus de la motivation, pour aider ces personnes à s’insérer professionnellement. Radjah Pothin, coordinateur Emmaüs-Agame insertion

Anaïs Grondin fait partie des contrats à durée déterminée (CDD) en insertion. “J’adore chercher les pannes, faire des diagnostics. Démonter et remonter. J’ai trouvé une passion. Ici, on nous apprend à détecter toutes sortes de pannes”, témoigne la jeune femme.

Une éco-boutique sociale et environnementale

La “Boutik” existe grâce aux dons des entreprises et des particuliers. “C’est grâce à eux qu’on a un gisement de travail. C’est grâce à eux qu’on a des smartphones et des ordinateurs”, martèle Bruno Pichon, directeur de l’association Emmaüs Agame.

C’est un dispositif gagnant-gagnant. Pour nous, ce sont nos matières premières de travail. Et pour eux, ils font un geste pour l’insertion et l’environnement. Bruno Pichon, directeur de l’association Emmaüs-Agame

Les salariés font également le tri entre ce qui est réutilisable ou non. Une fois triés, les éléments non utilisés partent vers des filières de recyclage.