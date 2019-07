Le Port : un calendrier des pompiers pour financer la recherche médicale

© Sébastien Autale. Poser avec l'échelle des pompiers, une photo incontournable.

© Sébastien Autale Initiation à la lance à incendie.

© Sébastien Autale Sang froid et sourire, un serpent entre les mains, récupéré lors d'une intervention.

La caserne de Pompiers du Port s'est transformée en véritable studio photo ce matin. A quelques mois de la fin d'année, c'est la période de conception des traditionnels calendriers. Mais cette année, les soldats du feu ne seront pas les seuls à poser : avec eux, 12 personnes atteintes de maladies graves, adultes et enfants.Le but de l'opération est double. Premièrement, les sapeurs pompiers portois ont eu plaisir à faire découvrir leur univers professionnel à des personnes malades. Devant un photographe professionnel, elles ont pu tester la lance à incendie, loin d'être évidente à gérer ; manipuler iguane et serpent, sous la surveillance du service des NAC, les nouveaux animaux de compagnie ; ou encore approcher les chiens sauveteurs de la brigade cynophile. L'espace d'un instant, ces malades ont pu se mettre dans la peau d'un pompier.Mais l'objectif ultime est bien de récolter de l'argent. Cette année, la totalité de la somme gagnée lors de la vente des calendriers des pompiers du Port, sera reverser au téléthon. Des dons qui permettront d'aider la recherche médicale. L'adjudant chef Janick IEFA est à l'origine de cette initiative, une première sur l'île, en partenariat avec l'AFM, association française contre les myopathies et l'association Saint-François d'Assises.Les calendriers seront vendus sur la commune du Port à partir du mois de novembre, 2000 exemplaires ont été commandés.