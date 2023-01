Le projet de loi pour interdire les colliers électriques pour animaux fait débat

Le 16 janvier dernier, les députés ont voté une proposition de loi en première lecture, visant à interdire l’utilisation et la vente des colliers dits "de dressage". Une demande faite par la députée Corinne Vignon, en lien avec la Fondation Brigitte Bardot, afin de préserver le bien-être animal. Une mesure qui fait débat.

Djamila Djambae •

Colliers électriques étrangleurs ou avec des clous en métal… Ces nouveaux outils de dressage, utilisés par les éducateurs canins ou les particuliers font débat. Contrôlés à distance, ils envoient un choc électrique à l’animal afin de l’empêcher d’aboyer ou de fuir.

Les colliers électriques très demandés en animalerie

Les vendeurs de ces dispositifs ont observé une hausse des demandes sur ces produits. Dans cette animalerie du Port, on en vend des centaines par an. Ces produits sont placés sous vitrine. D’abord, pour leur prix (entre 50 à 200 euros). Puis parce qu’ils nécessitent un conseil particulier.

Pour Jérémy Vity, responsable réseau Terranimo, tout type de collier de dressage a sa particularité, le plus important est qu’il soit approprié au chien. « Si les gens veulent du dressage, il faut un collier de dressage et non un collier aboiement » précise Jérémy Vity.

Un projet de loi pour l'interdiction

Des colliers inoffensifs pour les chiens et chats ? Un avis non partagé par les associations de défense du bien-être animal, affirmant que ces instruments de torture peuvent entraîner de graves douleurs et des troubles psychologiques. C'est l'objet de cette proposition de loi, initiée par la députée Corinne Vignon, en lien avec la Fondation Brigitte Bardot.

Elle vise à interdire l’utilisation et la vente des colliers dits "de dressage" afin de" préserver le bien-être animal." Le 16 janvier dernier, les députés l'ont adoptée en première lecture.

Une utilisation mal encadrée

En effet, si les colliers électriques peuvent apporter une tranquillité d’esprit pour les maîtres, ils ne sont pas sans conséquences.

Une utilisation inappropriée de ces outils peut avoir de lourdes conséquences pour l’animal.

« Comme tout outil, s’il est mal utilisé, ça fait des dégâts » prévient Jean-Luc Chane-Kane, président de l’association canine territoriale de la Réunion.

Selon ce spécialiste du dressage, chaque outil peut faire des dégâts. « Par exemple, le collier à pointe, s'il est mal utilisé, peut abîmer le cou du chien. » Selon lui, un meilleur encadrement serait nécessaire, « pour être sûr que les personnes qui s’en servent maîtrisent vraiment la psychologie canine ».

Le projet de loi prévoit une plus grande sévérité pour les professionnels du dressage. Ils risquent jusqu’à 3 750 euros d’amende contre 750 euros pour les particuliers. Le texte sera prochainement examiné par le Sénat.