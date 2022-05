Le tabac tue 600 Réunionnais chaque année

Ce mardi 31 mai, c'est est la journée mondiale sans tabac, lancée par l'OMS en 1987, et organisée partout dans le monde. Le tabagisme fait encore 8 millions de morts par an sur la planète, dont près de 600 à la Réunion. Cette année, la journée a pour thème "Le tabac : une menace pour notre environnement".

GB/NB •

Certains l'allument par plaisir, d'autres par réflexe. Difficile de se passer de la cigarette une fois que l'on a commencé, pourtant le tabac tue et c'est même marqué sur les paquets ! Cette journée mondiale existe pour rappeler à quel point le tabac est nocif pour la santé et pour l'environnement.

Ecoutez le reportage de Réunion la 1ère :

600 morts par an à La Réunion

Les risques du tabac pour la santé sont connus de tous. Pourtant, le tabac tue encore 8 millions de personnes dans le monde par an, dont 75 000 en France et 600 à La Réunion. Il est à l'origine de 45 000 cancers par an en France, le principal étant le cancer du poumon. Plus généralement, le tabac est responsable de 17 localisations de cancer dans le corps, a rappelé la tabacologue Valérie Le Jeune, l'invitée de la matinale ce mardi 31 mai. Le tabac déclenche également des maladies cardiovasculaires et respiratoires.

Regardez le reportage de Réunion la 1ère :

Tabac : 600 décès par an à La Réunion

Plus de chicha à La Réunion

Près de 10% des jeunes fument toujours quotidiennement à La Réunion. Les dernières enquêtes réalisées auprès des collégiens et lycéens montrent également que les usages de la chicha et de la e-cigarette ont tendance à croître, avec un niveau d’usage de la chicha à La Réunion bien supérieur à ce qui peut être observé en métropole. On observe également un engouement des jeunes pour les cigarettes électroniques jetables (les puffs).

L'ARS rappelle :

- qu'une séance de chicha correspond à l’équivalent de 30 à 40 cigarettes en matière d’impact sur la santé

- les puffs, en plus d’être des produits spécialement conçus par l’industrie du tabac pour amener les jeunes vers une dépendance à la nicotine, sont une source supplémentaire de pollution environnementale (batteries contenant des produits chimiques jetées après utilisation)

Fumeurs, pollueurs

Cette année, l'Organisation Mondiale pour la Santé a voulu montrer l'impact néfaste du tabac sur l'environnement, un aspect moins connu de l'épidémie tabagique, mais tout aussi dévastateur. Un mégot de cigarette met 12 ans pour disparaître ! Les mégots représentent entre 30 et 40% des déchets ramassés lors des opérations de nettoyage des plages et des villes, rappelle l'Agence régionale de santé.

A La Réunion, 660 millions de cigarettes ont été mises en vente en 2020. Si on estime que 30% des cigarettes sont jetées par terre, cela représente plus de 200 millions de cigarettes éparpillées chaque année dans les rues, les parcs, les plages et l’océan à La Réunion, complète l'ARS.

Dans l'île, ces mégots sont un désastre autant pour les sols que pour l'océan puisqu'ils mettent plusieurs années à se décomposer et libèrent dans le processus des composés chimiques représentant une menace majeure pour la qualité des eaux et les écosystèmes des océans. Un mégot contamine jusqu'à 500 litres d'eau à lui tout seul.