Le Tampon : " j’ai accouché ma femme seul dans la voiture "

LH avec Delphine Poudroux •

Arrivée au terme de sa grossesse, Jessie a ressenti des contractions mardi matin. Sentant que le bébé allait arriver, elle prévient son compagnon Julien. Les jeunes parents, qui vivent à Petite-Ile, prennent alors la route en direction de la clinique du Tampon, où l’accouchement est normalement prévu.

Mais voilà, à 7h du matin, la circulation est dense et les contractions très rapprochées. Embouteillages, bus scolaires, malgré toute la bonne volonté de Julien, le bébé semble pressé de découvrir le monde.

Pas le temps, le bébé arrive

Arrivés à l’entrée du Tampon, le premier ralentisseur a tout déclenché. " La tête est sortie, la tête est sortie ", s’écrie Jessie. Cette fois, il faut s’arrêter. Julien gare la voiture sur un parking à proximité du centre hippique et appelle le 15.

Impossible d’attendre davantage pour Jessie, avec l’aide de Julien, elle accouche dans le véhicule. C’e papa encore plein d’émotion qui raconte la scène.

" Elle a poussé, j’ai récupéré l’enfant et je l’ai mis direct sur la mère. Il a pleuré tout de suite." Julien, l’heureux papa

Les pompiers ont ensuite guidé Julien pour apporter les premiers soins au bébé et à la maman. Il a donc fait un garrot sur le cordon ombilical et mis une couverture et le chauffage dans la voiture.

©JG

Une expérience "inoubliable"

La maman et l’enfant se portent bien, ils sont rentrés de la clinique ce jeudi. Le petit Jayden est en pleine forme. Il mesure 50 cm et pèse 3,5kg.

©JG

Une expérience " assez stressante " mais surtout " inoubliable " pour la maman. Elle remercie le papa d’avoir su la rassurer. " Je ne m’attendais pas du tout à accoucher dans la voiture, pour moi c’était à la clinique ", explique Jessie.

Julien et Jessie, désormais heureux parents de deux garçons, Jean-Baptiste et Jayden, sont reconnaissants que les choses se soient déroulées dans " de bonnes circonstances ". Une expérience qu’ils n’oublieront pas, Julien prévient d’ailleurs qu’il ne vendra pas sa voiture.

Re(voir) le reportage de Réunion la 1ère.