Le versement de la bourse du mois de décembre s’est fait attendre

Contrairement aux boursiers des échelons 4 à 7, les étudiants des échelons inférieurs n’avaient pas encore perçu leur bourse de décembre jusque-là. Pire, le Crous leur a d'abord annoncé un versement en janvier... avant que la mise en paiement ne soit finalement confirmée ce mercredi 9 décembre

Margot Hutton •

Précarité accentuée

En tant qu’étudiant j’ai aussi des charges à payer, je compte beaucoup sur la bourse pour m’aider à payer mon assurance qui est très chère et l’essence pour ma voiture. Loïc, étudiant boursier

"Le problème vient de plus haut"

Cafouillage au niveau du Crous

[💰MISE EN PAIEMENT DES BOURSES : ÉCHELONS 0bis à 3 💰] ➡️ La mise en paiement de la bourse sur critères sociaux a... Posted by Unef Reunion on Wednesday, December 9, 2020

L’alerte a été donnée en fin de semaine dernière. En temps normal, le versement de la bourse sur critère sociaux du Crous doit être effectué avant le 5 de chaque mois. Sauf que pour les boursiers des échelons 0 à 3, aucune mise en paiement n’était visible sur le site des services étudiants.Loïc, étudiant en 2ème année de licence de géographie à l’Université de la Réunion à Saint-Denis fait partie de ceux qui n’ont pas reçu leur bourse. Il est révolté par le manque de transparence du Crous sur le versement de l’aide financière, d’autant plus que la bourse lui est indispensable dans la vie de tous les jours.L’étudiant s’est donc résigné à rechercher du travail auprès d’agences d’intérim afin de lier les deux bouts. Il trouve ça d’autant plus "désolant" qu’il est, comme beaucoup d’autres étudiants, en période de partiels. "Et les conditions dans les boîtes d’intérim sont difficiles en ce moment", a-t-il précisé.Charlotte, étudiante au campus Sud de l’Université de La Réunion s’estime plus chanceuse car elle "n’a pas de facture ni de loyer à payer." Or, la bourse étant son seul revenu, elle ne peut pas aller au restaurant universitaire pour manger le midi car elle ne peut pas recharger sa carte "et ils n’acceptent pas le paiement en espèces."Samantha Pothin, présidente de l’Unef explique qu’elle a été avertie du problème par les étudiants concernés. L’Unef a donc pris contact avec le Crous, qui leur a expliqué que ce délai de versement serait lié "à un problème informatique". Ils ont ensuite renvoyé un mail au Crous pour demander des informations supplémentaires, sans réponse.Charlotte raconte que sa mère "est aussi allée demander des explications et ils lui ont expliqué que le retard de paiement était lié à un problème informatique."Ce mercredi 9 décembre, Loïc et Charlotte ont reçu un mail du Crous pour leur signaler qu’ils obtiendront sa bourse de décembre et l’aide de solidarité en même temps que la bourse de janvier. Le courriel explique aussi que ce retard est lié au "flux important qu’impose le paiement de la prime solidarité de 150 euros."Mais coup de théâtre, plus tard dans la journée, l’Unef annonce que la mise en paiement de la bourse du mois de décembre avec l’aide de solidarité ont été effectués. Les étudiants concernés recevront donc leur bourse et leur aide dans les jours qui viennent.Le conseil d’administration du Crous aura lieu lundi 14 décembre et l’Unef compte bien obtenir des explications.