Léon Adrien Viraye fête ses 95 ans ce 1er mai

Des muguets d'un blanc immaculé, Léon Adrien Viraye, dit "fils", en recevra probablement aujourd'hui pour fêter non pas le travail mais son anniversaire. Cet habitant de Salazie célèbre, en plein confinement, ses 95 printemps.

IP avec Jean-Régis Ramsamy •

Léon Adrien Viraye est né le 1er mai 1925 à Salazie, lieu où il a passé quasiment toute sa vie, notamment à Mare à Poule d'Eau où résidaient ses parents. En 1940, il se spécialise dans l'entreprenariat routier en achetant des camions J23 au concessionnaire Albert Foucque. Son travail est ensuite perturbé par la Seconde Guerre Mondiale qui fait rage.



En 1945, Léon Adrien Viraye change ainsi son fusil d'épaule après avoir été admis à la Caserne de Saint-Denis. Libéré pour raisons familiales, il se tourne vers la vente de fruits et légumes. Aidé d'un âne et d'une charrette boeuf, il transportait les aliments dans le cirque pour les familles. Parfois, c'était avec un panier sur la tête que Léon faisait ses livraisons de cultures maraîchères comme le cresson, les chouchous ou encore les brèdes car, Salazie n'ayant pas de route à l'époque, il fallait descendre les sentiers à pied.



Si son parcours professionnel l'a emmené vers la réhabilitation de la route des Laves après les éruptions du Piton de La Fournaise dans les années 70 ou encore à participer à la construction de l'église d'Hell-Bourg en fournissant les pierres, ou du Temple de Saint-Benoît, les pas de Léon Adrien Viraye l'ont finalement ramené vers la vente des produits de la terre notamment à Saint-Benoît, à Saint-André, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et Saint-Denis.

©Jean-Régis Ramsamy Réunion La 1ère

Le 8 Août 1949, Léon Adrien Viraye épouse Marie Thérèse Sinamoutou. De cette union, qui dure depuis 71 ans, naîtra 13 enfants, 33 petits-enfants, 42 arrières petits-enfants et 3 arrières-arrières petits enfants. Une famille qui suit les traces du patriarche en perpétuant, aujourd'hui encore, le transport routier.Aujourd'hui, Léon fête ses 95 ans en plein confinement. Les époux Viraye sont entourés, pour l'occasion, de deux de leurs filles. Les autres membres de la famille, eux, sont présents à distance grâce aux appels en visioconférence.