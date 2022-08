Les chiffres clés de la rentrée scolaire

Pour l’année scolaire 2022-2023, la rentrée aura lieu le mardi 16 aout à La Réunion. 219 660 écoliers, collégiens et lycéens seront encadrés par près de 22 000 personnels de l’Education nationale Cette fois encore, le retour en classe se fera sous le signe de l’épidémie de covid-19.

ODL •

Les chiffres de la rentrée

113 960 élèves en primaire

100 670 élèves du second degré

Plus de 18 000 enseignants

2600 accompagnants d’élèves en situation de handicap

Les recrutements

Le premier degré est le mieux doté avec 69 emplois d’enseignants supplémentaires contre 25 nouveaux contrats dans le secondaire.

Un effort a aussi été consenti dans l’embauche d’AESH, 90 postes ont été créés.

Un nouveau protocole sanitaire pour la rentrée

Avec plus de 5800 cas recensés sur 7 jours, le niveau de circulation du covid-19 dans le département reste important sans pour autant aller jusqu’à la reprise épidémique. L’académie de La Réunion a donc décidé d’appliquer des mesures de vigilances élémentaires : le niveau socle.

Les élèves seront accueillis en présentiel

Pas de port du masque prévu à la rentrée

Les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur et en extérieur sans restriction.

L’application des gestes barrières restent la règle comme le lavage des mains et l’aération des locaux

Pas de limitation du brassage entre les groupes d’élèves, mais les regroupements importants sont à éviter.

Ce nouveau protocole fixe une graduation comprenant un socle de mesures et trois niveaux qui peuvent être déclenchés si la situation sanitaire se dégrade, entraînant la mise en œuvre de mesures de plus en plus restrictives.