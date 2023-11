Les emballages et le tri au cœur de la semaine européenne de la réduction des déchets

La semaine européenne de la réduction des déchets bat son plein dans l’ouest de notre île, où plusieurs manifestations sont organisées pour sensibiliser les citoyens au tri des déchets. Ce mercredi 22 novembre, l’accent est mis sur les emballages. Entretien avec Haïdy Luc du Territoire de la Côte Ouest (TCO).

647 kilos de déchets sont produits par an et par habitant à La Réunion. Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets, jusqu’au dimanche 26 novembre, de nombreuses actions sont organisées sur toute l’île, notamment des visites de centres de tri. Entretien avec Haïdy Luc, coordinatrice de l’événement au Territoire de la Côte Ouest (TCO). Elle était l’invitée de la matinale sur Réunion La 1ère.

Sensibiliser au tri

La réduction des déchets est un enjeu de taille majeur pour notre île. La moitié des déchets de la poubelle jaune ne devrait pas s'y trouver. Même si le tri se fait deux fois plus que l’an dernier, il y a encore trop d’emballages ménagers qui sont mal triés.

Sur notre île, les gens sont habitués d’acheter en vrac, ce qui permet de sensibiliser au tri. “On a cette culture du marché forain. Donc, il y a des changements de comportements qui ont eu lieu là-dessus. On vient avec son cabas, on a l’habitude”, précise Haïdy Luc.

Réduire les emballages

Cette semaine européenne de la réduction des déchets permet de faire le point sur les habitudes et de prendre conscience de l’impact de nos modes de consommation sur l’environnement. Pour réduire les emballages, “il suffit d’investir dans des contenants hermétiques et rigides, qui permettent de conserver la saveur et l’état des aliments”, préconise Haïdy Luc.

Au niveau des supermarchés, tout est suremballé. On peut très bien faire ses courses, ramener sa boîte, et demander à ce que le produit soit mis à l'intérieur. Ça vous évite de jeter l’emballage chez vous. Haïdy Luc

Des animations pour réduire les déchets

Jusqu'au dimanche 26 novembre, plusieurs animations sont proposées sur l’île, notamment dans l’ouest. Au programme, il y a des stands de sensibilisation, un trokali mobile ou encore des visites du centre de tri des déchets du bac jaune.

Des animations sont prévues dans les communes de l’ouest et dans les écoles, afin de sensibiliser les enfants à la réduction des déchets et à la lutte contre le gaspillage. Plus de 500 élèves répartis sur 21 classes participent à l’événement.

