Les enseignants des lycées eux aussi dotés d'un Numérisak pour "s'interconnecter" avec les élèves

La Région a débuté ce lundi 23 janvier 2023 la distribution de "Numérisak" aux professeurs de seconde et de première année de CAP volontaires : un ordinateur portable et des ressources pédagogiques, pour pouvoir mieux travailler et échanger avec leurs élèves, déjà équipés.

JCTS / MAF •

C'est ce jour de rentrée après les vacances d'été austral qui a été choisi pour remettre aux enseignants le "Numérisak", nouveau dispositif de la Région et du rectorat à destination des professeurs de lycées.

Ce dispositif est mis en place dans la continuité du Numérisak précédemment remis aux lycéens à la rentrée d'août dernier : des bons de 350 euros par élève pour l'achat d'un ordinateur portable à écran tactile de 14 pouces, à acquérir auprès d'un fournisseur agréé, ainsi que des ressources pédagogiques en ligne.

Les professeurs volontaires équipés

C'est dans le même esprit qu'a été réfléchi le Numérisak pour les enseignants. "Il est fait en sorte qu'il y ait cette interconnexion entre les élèves et les professeurs. Il y aura une communication beaucoup plus intéressante entre eux", ambitionne Huguette Bello, la présidente de la région Réunion.

Ce lundi 23 janvier 2023, la collectivité a ainsi démarré la distribution de ces nouveaux outils. La présidente de Région accompagnée de la rectrice Chantal Manès-Bonnisseau étaient présentes au lycée Lislet Geoffroy à Saint-Denis, pour la distribution de 57 ordinateurs portables dans cet établissement. Seuls les enseignants de seconde et de première année de CAP volontaires reçoivent pour l'instant leur Numérisak. "Beaucoup d'enseignants ont commandé leurs licences numériques pour les manuels, les logiciels, ils ont une dynamique de travail. L'objectif pour nous est d'amener les autres équipes enseignantes des autres lycées à adhérer à ce mouvement", précise Céline Sitouze, vice-présidente de la Région déléguée à l'éducation.

4 000 Numérisak

À terme, pour la rentrée d'août 2023, ce sont tous les enseignants des lycées de l'île qui en seront équipés. Une enveloppe de 8 millions d'euros de crédit a été dédiée à l'équipement de ces professeurs, soit 4 000 ordinateurs.

"Notre société aujourd'hui est numérisée, et l'expérience Covid a montré l'importance du numérique, et on vit dans notre temps", justifie quant à elle la présidente de Région.

Ces équipements entrent dans le cadre de la "Numériklas" : que chaque professeur en classe de second puisse travailler sur le même ordinateur portable que ses élèves, en étant chez lui ou à l'école. "C'est grâce à ce genre d'équipements qu'on aura cette classe interconnectée où les jeunes travaillent entre eux et le professeur peut contrôler le travail et donner des consignes à distance", achève Céline Sitouze. "Nous respectons la liberté pédagogique des enseignants", tient-elle à souligner, puisque ce sont les professeurs qui auront le choix des manuels et des logiciels utilisés.

"Développer le collaboratif"

"On peut lire ensemble, écrire ensemble, travailler ensemble. C'est une très très bonne initiative" témoignait une enseignante ce lundi, bénéficiaire de son Numérisak.

Pour Ajmia Aikel, professeur de physique-chimie volontaire pour bénéficier d'un Numérisak, "ça nous permet d'avoir du matériel et de ne pas avoir à utiliser notre ordinateur personnel, et d'avoir les mêmes outils que les élèves pour faciliter le travail".

Nancy Dupont Ramaye, professeure de lettres, explique que ce sont surtout les ressources numériques disponibles avec le Numérisak qui changent la donne. "Si on peut être interconnectés avec les élèves ça m'intéresse, parce que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de développer le collaboratif dans la classe et en même temps laisser les élèves avancer chacun à son rythme. On pourra partager ensemble ce que chacun aura écrit ou contribué par rapport à un objectif commun", se réjouit-elle avant de découvrir son ordinateur portable flambant neuf.

A noter que les élèves, qui bénéficient du dispositif depuis la dernière rentrée scolaire, ont également droit à 85 euros de ressources pédagogiques numériques, ainsi qu'à une aide à la connexion internet à la maison d'un montant de 240 euros par an, en tout cas pour les familles les plus modestes (boursiers échelon 6).