Les époux Bordier fêtent ce dimanche 70 ans de mariage

Le 31 janvier 1951, Eliane, 16 ans, et Simon, 25 ans, se disaient oui. Ce dimanche, 70 ans plus tard, ils célèbrent ensemble leurs noces de platine.

Elle avait 16 ans et vivait à Saint-Pierre. Lui, âgé de 25 ans, a grandi à Saint-Louis. Le 31 janvier 1951, Eliane est devenue Madame Bordier en l'église de Saint-Louis.

Nou la fé un mariage en l'auto (...) puis le soir un gran bal la salle des fêtes Eliane Bordier

70 ans plus tard, les époux Bordier ont renouvelé leurs vœux de fidélité au Moufia. Des noces de platine célébrées en présence de leurs proches, mais en petit comité tout de même, faute à l'épidémie de coronavirus. Pour se protéger, le couple évite les grandes sorties et les bains de foule, mais pas question pour Eliane de tirer un trait sur la messe du matin, et c’est Simon qui conduit, du haut de ses 95 ans.

70 ans et toujours autant d'amour

Après 70 longues années de mariage, les époux Bordier sont toujours aussi soudés et amoureux. La flamme ne s'est pas éteinte dans cette relation basée sur l'écoute et le partage.

Coméla, la poin la patience, lé pa comme lontan ou té supporte baucoup de chose Eliane Bordier

Une union heureuse qui leur a donné 7 enfants, 25 petits-enfants et plus de quarante arrière-petits-enfants.

