Les FAZSOI saisissent 300 kg d’héroïne au large de la Somalie

Lors de son dernier jour de mission, la Frégate de surveillance Nivôse a localisé un navire suspect au large de la Somalie. A bord, 300 kg d’héroïne ont été saisis. Une prise qui s’ajoute aux six autres réalisées depuis la mi-mars dans le nord de l’Océan Indien.

LH •

Le 14 avril au matin, l’hélicoptère Panther de la Frégate de surveillance Nivôse a localisé un boutre suspect au large de la Somalie. A l’issue d’une visite à bord, l’équipage a pu saisir neuf ballots contenant un total de 300 kg d’héroïne.

7ème saisie de drogue de la mission NARCOPS

La saisie a été réalisée au dernier jour de mission de la frégate au sein de la Combined Task Force 150, une coalition qui a pour objectif de lutter contre les trafics illicites qui concourent au financement du terrorisme et à la criminalité organisée.

Cette nouvelle prise s’ajoute aux six autres réalisées par la frégate depuis la mi-mars dans le nord de l’Océan Indien. Au total, 1 233 kg d’héroïne, 1 333 kg de méthamphétamines et 1 247 kg de résine de cannabis ont été saisis. Cela représente plusieurs centaines de millions d’euros en valeur marchande, qui ne contribueront pas au financement de réseaux terroristes, indique les Forces Armées dans la Zone Sud de l’Océan Indien.

Les FAZSOI, une capacité régionale d'intervention rapide

1 700 militaires déployés aux FAZSOI garantissent la protection du territoire national et animent la coopération régionale depuis La Réunion et Mayotte. Les FAZSOI constituent le point d’appui principal du théâtre "Océan Indien" pour assurer la surveillance des zones économiques exclusives associées à l’ensemble des îles de la zone de responsabilité, contribuer à la lutte contre l’émergence de nouvelles menaces liées aux trafics et conserver une capacité régionale d’intervention rapide.