Les gabiers ne sont pas prêts de disparaître à La Réunion contrairement à l'Hexagone

En trois ans, 5 000 gabiers ont été supprimés dans l'Hexagone, car les banques ne les trouvent plus assez rentables. A La Réunion, ils ne sont pas prêts de disparaitre. Un achat sur deux se fait en espèces dans l’île.

LP / Florent Marot •

"Mais comment on va faire ?", s’exclame une femme devant un gabier du chef-lieu. Pour les Réunionnais, difficile d’imaginer un monde sans distributeur de billets. Tous auraient beaucoup de mal à s’en passer.

5000 gabiers supprimés en trois ans dans l’Hexagone

Pourtant en France, en trois ans, près de 5000 distributeurs ont été supprimés. Ils ont été désinstallés par les banques qui ne les trouvent plus rentables. D’ici la fin de l’année, trois banques ont même décidé de mutualiser leurs gabiers dans l’Hexagone.

La concurrence des paiements numériques

Les distributeurs sont victimes de la concurrence de d'autres modes de paiements numériques notamment avec les téléphones.

"Dans certains endroits la carte bancaire ne passe qu’à partir de 5 euros", remarque une Réunionnaise qui ne veut pas se passer d’argent en liquide et de gabier. "En payant par carte, on se rend parfois pas compte de ce que l’on dépense, je préfère avoir ma monnaie avec moi et voir combien je dépense, je serai rassurée", ajoute-t-elle.

Un achat sur deux en espèces dans l’île

A La Réunion, un achat sur deux se fait en espèces. Ce chiffre explose même pour les petits montants.

"Près de 87% des opérations en espèces sont réalisées sur de petits montants de moins de 5 euros, explique Imraan Issa, directeur de la BNP Réunion. Nous sommes clairement sur des retraits en distributeurs deux fois plus élevé en montant que dans l’Hexagone".

Pas de suppression et même une modernisation des gabiers

C’est donc une quasi-certitude, les banques ne supprimeront pas de gabier dans l’île. Ceux qui existent devraient même être modernisés.

"A ce stade, il n’y a pas de politique de réduction dans les réseaux bancaires, mais plutôt une position de modernisation du parc pour certains, confirme Christophe Alain, président du comité local des banques. Les gabiers restent très utiles pour la population réunionnaise et nous y sommes attachés".

Aujourd’hui à La Réunion, 52% des achats se font en espèces et 43% par carte bancaire.