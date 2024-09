Les Gouzoux sortent en timbres, un événement pour La Poste de La Réunion

La Poste de La Réunion a présenté, ce jeudi 12 septembre, une collection de huit timbres représentants les célèbres Gouzoux de Jace. Pour l’occasion, l’artiste a dédicacé des planches de timbres dans un bureau du centre-ville de Saint-Denis, où ses fans étaient nombreux.

Les Gouzoux sont partout ! Dans les rues, sur des affiches, des tableaux et maintenant sur des timbres.

Une planche de huit timbres

Ce jeudi 12 septembre, La Poste de La Réunion présente une planche collector de huit timbres représentants les célèbres petits bonhommes jeune du grapheur Jace.

Pour l’occasion, l’artiste était présent pour une séance de dédicace au bureau de Poste de la rue Maréchal Leclerc en centre-ville de Saint-Denis.

"Un joli pied de nez"

"C’est un honneur pour ce petit personnage d’avoir été associé à ce projet avec La Poste, a réagi Jace. L’essentiel des visuels a été créé pour l’évènement. Sur les timbres, j’ai essayé de représenter le vivre ensemble et les paysages réunionnais".

Jace ajoute que cette collaboration avec La Poste est aussi pour lui "un joli pied de nez à une époque où je m’amusais à réaliser mes propres timbres".

Quand j’étais étudiant, je créais des timbres pour envoyer mes courriers. Alors aujourd’hui, c’est un honneur de faire ces timbres officiels pour La Poste. Jace

Les Gouzoux sortent en timbres, un événement pour La Poste à La Réunion. • ©Réunion La 1ère

De nombreux fans

Ce jeudi matin, l’événement a provoqué une importante file d’attente devant le bureau de Poste de la Rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis. Les fans du grapheur sont venus se faire dédicacer des planches de huit timbres. La planche coûte 17 euros et 63 centimes pour ces mini-œuvres en série de l'artiste.

Faire voyager le Gouzou

"On voulait innover alors on a pensé à Jace et aux Gouzoux, explique Robin Bechard, directeur commercial de La Poste à La Réunion. Nous voulions mettre en avant le vivre ensemble de La Réunion, et aussi faire voyager le Gouzou".

La Poste va sortir 10 000 planches de huit timbres disponibles uniquement dans les bureaux de Poste de La Réunion.