Les lâchers de lanternes volantes et de ballons désormais interdits à La Réunion

On ne devrait plus voir de lanternes dans le ciel pour la Saint-Sylvestre. La pratique, pourtant commune à La Réunion, est désormais interdite. Le préfet de La réunion vient d’interdire le lâcher de lanternes et de ballons dans le ciel.

LH •

Interdiction à compter du mois de novembre

Risques environnementaux, mais pas seulement

©Lise Hourdel

Le 5 novembre 2019, une consultation publique était lancée sur ce sujet. Le préfet de La Réunion décidait alors de consulter la population pour savoir s’il fallait ou non interdire tout lâcher de lanternes volantes et de ballons dans le ciel.La réponse est désormais connue. La pratique est finalement interdite. Il ne sera donc désormais plus possible de lâcher ballons et lanternes volantes dans le ciel, notamment lors des fêtes de fin d'année. Les autorités estiment que ces objets présentes en effet plusieurs risques.Un point de vue partagé par 85% des personnes ayant participé à la consultation publique de l’an dernier. La mise en œuvre de l’interdiction avait donc été repoussée à 2020 pour permettre aux acteurs économiques d’écouler les stocks de marchandise déjà constitués pour les fêtes de fin d’année 2019.Les lanternes sont incandescentes, et peuvent à ce titre provoquer des feux de végétation ou des incendies sur des bâtiments. Les ballons de baudruche deviennent, eux, des déchets dangereux pour un certain nombre d’espèces animales, notamment marines.Ballons et lanternes volantes peuvent également gêner la visibilité des pilotes d’avion, être aspirés par les réacteurs ou retomber sur les pistes, en cela ils sont aussi un danger en termes de sécurité civile.